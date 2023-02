Wie, wat, waar, wanneer? Opnieuw Europees voetbal op drie fronten

1/8e finales in de Champions League

De beste 16 ploegen in de Champions League beginnen aan de fase waar het erop of eronder is. Deze maand worden de heenmatchen gespeeld, pas volgende maand de terugmatchen.

Deze week is het in de eerste plaats uitkijken naar Club Brugge thuis tegen Benfica. De terugmatch is op dinsdag 7 maart.

Vandaag en morgen zijn er ook nog PSG - Bayern, Milan - Tottenham en Dortmund- Chelsea.

Volgende week staat een heruitgave van de laatste Champions League-finale op het programma: Liverpool - Real Madrid.

Volgende week woensdag is er ook de spektakelaffiche Leipzig - Manchester City. Anderhalf jaar geleden in de groepsfase werd het nog 6-3 in de heenmatch voor City en won Leipzig de terugwedstrijd met 2-1.