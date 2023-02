Kansas City Chiefs verslaan Philadelphia Eagles na geweldige Super Bowl, Mahomes MVP

De Kansas City Chiefs hebben voor de 2e keer in 4 jaar de Super Bowl gewonnen, de finale van de National Football League, de American football-competitie in de VS. In een uiterst spannende en mooie wedstrijd in Glendale, Arizona, gingen de Philadelphia Eagles met 38-35 voor de bijl. De tactisch uitgekookte Chiefs scoorden de beslissende veldgoal bij 35-35 op 8 seconden van het einde.

Patrick Mahomes, de quarterback van de Chiefs, drukte zijn stempel op de Super Bowl LVII, in een duel met coming man Jalen Hurts bij de Eagles. Voor het eerst stonden 2 zwarte spelverdelers tegenover elkaar in de NFL-finale.



Mahomes, de MVP van de reguliere competitie kreeg ook de MVP-trofee van de finale: hij gooide 3 touchdowns en overbrugde 182 yards. In een cruciale spelfase liep hij ook zelf 16 meter.



Voor Mahomes was het de derde Super Bowl in 4 jaar, in 2020 won hij, in 2021 niet. Hij kwam met twijfels aan de aftrap, want de 27-jarige spelverdeler sukkelde met een enkelblessure.



Zijn pijnlijke enkel werd kort voor de rust opnieuw geraakt, maar na de pauze beet hij door de pijn en besliste hij weergaloos de match.



Het waren de Eagles die het best begonnen aan de partij. De eerste drive van de match leverde meteen een touchdown op van Hurts (0-7). De Chiefs reageerden meteen en Mahomes bediende Travis Kelce voor de touchdown (7-7).



Met de Kelce Brothers (Travis en Jason) stonden voor het eerst ook 2 broers tegenover elkaar.



Hurts opende het 2e quarter met een geweldige worp van 54 yards, A.J. Brown haalt de touchdown binnen (7-14). Maar dom balverlies van Hurts zorgde ervoor dat de verdediging van Kansas weer kan gelijkmaken (14-14).



De Eagles reageerden furieus en Hurts maakte zijn fout goed met zijn 2e touchdown van de avond, de aggresieve Eagles speelden alles of niks en dat loonde.



Net voor de rust hielden alle City-fans hun adem in. Bij een verdedigende actie van de Eagles verzwikte Mahomes opnieuw zijn al gehavende enkel. Zijn match leek in gevaar.



Tot overmaat van ramp scoorden de Eagles nog een veldgoal: 14-24 bij de rust. Mahomes werd opgelapt, maar leek niet 100 procent. Toch zette hij een geweldige drive op en loodste Pacheco naar een touchdown (21-24).



Na een veldgoal ging Kansas City met 7 punten achterstand het laatste quarter in (21-27). De Chiefs namen de partij volledig in handen en Mahomes bracht met een touchwonpass op Toney zijn team voor het eerst voor (28-27). Wat later bediende Mahomes Moore (35-27).



De Eagles gaven zich evenwel niet gewonnen. Een touchdown en een play met een dubbel extra punt van Hurts verder stond het plots razend spannend gelijk. Tactisch uitgekookt lieten de Chiefs in de slotminuten de klok aflopen tot op enkele seconden na een succesvolle drive. De veldgoal van Harrison Butker bezorgde de Chiefs het ultieme genot en de derde Super Bowl uit de clubgeschiedenis.









