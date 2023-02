Daar is nummer 7! Roos Vanotterdijk doet ook forse hap van Belgisch record op 50m rugslag

50 meter vrije slag (tot twee keer toe), 100 meter vrije slag (tot twee keer toe) en 100 meter rugslag (tot twee keer toe): die records sloeg Roos Vanotterdijk de voorbije dagen in Antwerpen aan diggelen.



Op de slotdag van de Open Vlaamse Zwemkampioenschappen moet ook het record op de 50 meter rugslag het ontgelden. Dat BR had de 18-jarige Vanotterdijk vorig jaar al twee keer bijgesteld en ook nu gaat de tijd weer omlaag. Het stond sinds begin december op 28"32 en is sinds vandaag 28"06.

Deze namiddag staat nog de finale van de 50 meter rugslag op het programma. Mogelijk duikt Vanotterdijk dan voor het eerst onder de 28 seconden.