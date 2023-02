Vijf maanden voor WK gaan Olympische kampioenen van Canada in staking

Het conflict tussen de Canadese voetbalbond en de nationale vrouwenploeg smeult al een jaar. De speelsters willen al langer dat ze evenveel geld mogen uitgeven om hun WK voor te bereiden als de mannen dat deden in aanloop naar het WK in Qatar afgelopen november en december.

"Genoeg is genoeg", zegt Sinclair, die met 319 interlands de mondiale recordhoudster is.



"Dit doet pijn, daar zal ik niet over liegen. We vertegenwoordigen allemaal met trots dit land, maar het is moeilijk om geen steun van je eigen bond te voelen. Ik kan deze bond niet vertegenwoordigen totdat het is opgelost. Dit breekt mijn hart."

Het nationale mannenteam schaart zich achter de vrouwen. Ook de mannenploeg had vlak voor het WK in Qatar – de eerste Canadese deelname in 36 jaar – een conflict met de bond.

Officials van de Canadese voetbalbond voeren zaterdag crisisberaad met vertegenwoordigers van het vrouwenteam om het conflict bij te leggen. "We willen dit oplossen, voor onze beide nationale teams en voor het voetbal in Canada."