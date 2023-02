Roos Vanotterdijk blijft Belgische records opstapelen: nu ook op 50m vrij en 100m rugslag

Op de 100 meter rugslag was Roos Vanotterdijk al houdster van het Belgische record, maar in het Wezenbergzwembad in Antwerpen deed ze nog een stukje van haar tijd van vorig jaar. Met 1'00"08 flirt ze nu heel erg met de grens van 1 minuut.



Daarnaast snoepte Vanotterdijk het 11 jaar oude record van Jolein Sysmans op de 50 meter vrije slag af. Van 25"37 gaat het naar 25"29.



Dat betekent dat de 18-jarige op dit moment 5 individuele Belgische records op haar naam heeft staan: de 50 en 100 meter vrije slag, de 50 en 100 meter rugslag en de 100 meter vlinderslag.



Tenzij dit al achterhaald is wanneer we dit schrijven, want met Roos Vanotterdijk gaat het letterlijk en figuurlijk snel.