Roos Vanotterdijk (18) verbetert Belgisch record op 100 meter vrije slag

De 18-jarige Vanotterdijk was in het Wezenbergbad 18 honderdsten sneller op het koninginnennummer dan de 54"90 van Valentine Dumont op het WK van 2019 in Gwanju (Zuid-Korea).





Voor Vanotterdijk is het het eerste nationale record in de vrije slag. Ze was al de snelste Belgische ooit op de 100m vlinderslag en 50 en 100 meter schoolslag.