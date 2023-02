Ze doet het opnieuw! EK-goud voor Lotte Kopecky op de afvalling

Als wereldkampioene was Lotte Kopecky superfavoriet om voor het 2e jaar op een rij de Europese titel in de wacht te slepen.

Onze landgenote controleerde van start tot einde de afvalling, een wedstrijd waarin om de 2 rondes de laatste renster van het pak afvalt.

Nooit verzeilde Kopecky in de gevarenzone. Een duel met de Française Valentine Fortin moest beslissen over de Europese titel.

Kopecky ging van ver de sprint aan, maar voelde in de slotmeters nog de hete adem van Fortin. Ze hield de Française nog net af op de streep.



Zo heeft België een eerste medaille te pakken op dit EK baanwielrennen.



Morgen komt Kopecky in actie in het omnium. Zondag rijdt ze de ploegkoers aan de zijde van Shari Bossuyt. Doet Kopecky er nog een Europese titel bij?