Roeselare zet tegen Maaseik eerste stap naar halve finales CEV Cup

Roeselare en Maaseik kijken elkaar in 8 dagen tijd liefst 3 keer in de ogen: 2 keer Europees en 1 keer in de competitie dit weekend.

In de CEV Cup schoot Roeselare vanavond voor eigen volk het scherpst uit de startblokken. Na 3 sets leidde de thuisploeg met 2-1.



Een vijfsetter hing in de lucht, toen Maaseik met 16-20 leidde in de 4e set. Maar Roeselare toonde veerkracht en besliste de wedstrijd bij de 2e matchbal.



Zaterdag staan de 2 rivalen weer tegenover elkaar in de competitie. Woensdag kan Maaseik de scheve situatie in de CEV Cup nog rechttrekken voor eigen publiek.