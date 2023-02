LIVE: Tedesco en Vercauteren arriveren in Tubeke, voorstelling om 16 uur

clock 13:27 13 uur 27.

Wij volgen die persconferentie uiteraard op de voet. U kan hier terecht voor de eerste verklaringen van de nieuwe voetbalbazen van de Rode Duivels.

24 maart 1e interland. Vrijdag 24 maart wordt Tedesco's eerste grote afspraak. Dan voetballen de Rode Duivels in en tegen Zweden in de voorrondes van het EK. Enkele dagen later staat in Keulen een oefenduel in en tegen Duitsland op het programma.

"Het is onze plicht de toekomst voor te bereiden. Het volstaat niet sterk te zijn op papier; het belangrijkste is om onze kwaliteiten om te zetten in resultaten op het veld, en dit met al onze nationale ploegen."

Tedesco moest nog een akkoord vinden met RB Leipzig, waar hij in september ontslagen werd. En de bond wilde de twee graag tegelijk voorstellen. Dat gebeurt om 16 uur deze namiddag in het bondsgebouw in Tubeke.







