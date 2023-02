LIVE: Bondscoach Tedesco spreekt voor het eerst: "Bij tandarts beslist dat ik job wilde"

clock 16:31 16 uur 31. Thierry Henry is niet langer assistent. De voetbalbond heeft ook afscheid genomen van assistent Thierry Henry. "Thierry heeft met ons gesproken over zijn ideeën en we hadden hem graag. Maar hij zal geen assistent meer zijn", zegt CEO Peter Bossaert. "We waarderen hem enorm." . Thierry Henry is niet langer assistent De voetbalbond heeft ook afscheid genomen van assistent Thierry Henry.



clock 16:30 16 uur 30. Tedesco: "Jeugd? Beste spelers zullen altijd spelen". Op de vraag over de jeugd die moet spelen, zegt Tedesco. "Jong of oud, dat maakt niet uit. De beste spelers moeten en zullen altijd spelen." . Tedesco: "Jeugd? Beste spelers zullen altijd spelen" Op de vraag over de jeugd die moet spelen, zegt Tedesco. "Jong of oud, dat maakt niet uit. De beste spelers moeten en zullen altijd spelen."

clock 16:28 16 uur 28. Vercauteren: "Ik zal ook op het veld staan". Als technisch directeur zal Frank Vercauteren ook op het veld staan. "Dat is nodig als ik de visie van Domenico wil begrijpen. Ik zal dus niet alleen op mijn bureau zitten." . Vercauteren: "Ik zal ook op het veld staan" Als technisch directeur zal Frank Vercauteren ook op het veld staan. "Dat is nodig als ik de visie van Domenico wil begrijpen. Ik zal dus niet alleen op mijn bureau zitten."

clock 16:26 16 uur 26. Dat De Bruyne niet lachte tijdens het WK? Daar zijn wellicht redenen voor en ik zal met hem spreken. Maar het is niet mijn doel om de spelers enkel te laten lachen, ze moeten ook presteren. Domenico Tedesco over De Bruyne. Dat De Bruyne niet lachte tijdens het WK? Daar zijn wellicht redenen voor en ik zal met hem spreken. Maar het is niet mijn doel om de spelers enkel te laten lachen, ze moeten ook presteren. Domenico Tedesco over De Bruyne

clock 16:21 16 uur 21. Vercauteren: "Tedesco voldeed aan verwachtingen". Frank Vercauteren was betrokken bij de zoektocht naar de bondscoach. "Het was belangrijk om iemand te vinden die kan brengen wat verwacht wordt." "Tedesco voldeed aan de verwachtingen, daarom hebben we voor hem gekozen", legt Vercauteren uit. . Vercauteren: "Tedesco voldeed aan verwachtingen" Frank Vercauteren was betrokken bij de zoektocht naar de bondscoach. "Het was belangrijk om iemand te vinden die kan brengen wat verwacht wordt."



clock 16:20 16 uur 20. Tedesco: “Zal luisteren naar de spelers welke problemen ze hadden op het WK”. Tedesco: “Zal luisteren naar de spelers welke problemen ze hadden op het WK”

clock 16:19 16 uur 19. Tedesco: "Spreken om problemen te begrijpen". Wat wil Tedesco veranderen om de Rode Duivels beter te laten spelen? "Eerst wil ik met de spelers spreken en de mensen rond het team om te begrijpen welke problemen er waren de laatste maanden." . Tedesco: "Spreken om problemen te begrijpen" Wat wil Tedesco veranderen om de Rode Duivels beter te laten spelen?



clock 16:17 16 uur 17. Tedesco: "Duivels hebben kwaliteiten". Wat onthoudt Tedesco van de laatste wedstrijden van de Rode Duivels? "De ploeg heeft kwaliteiten. Tegen Kroatië had België de kans om te winnen, maar er werd gewoon niet gescoord", zegt de Duitse Italiaan. "Maar ik kijk liever vooruit dan achteruit. Het is niet eerlijk om over iets te spreken waar je zelf niet bij was." . Tedesco: "Duivels hebben kwaliteiten" Wat onthoudt Tedesco van de laatste wedstrijden van de Rode Duivels?



clock 16:16 16 uur 16. Tedesco: “Zal niet simpel zijn, maar we moeten ons plaatsen voor het EK in 2024”. Tedesco: “Zal niet simpel zijn, maar we moeten ons plaatsen voor het EK in 2024”

clock 16:15 16 uur 15. "Kwalificatie voor EK wordt niet gemakkelijk". Wat is het eerste doel van Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels? "Ik wil dat we ons eerst kwalificeren voor het EK van 2024. We hebben sterke opponenten, dus dat wordt niet gemakkelijk. Maar we hebben een goed team", zegt Tedesco. . "Kwalificatie voor EK wordt niet gemakkelijk" Wat is het eerste doel van Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels?



clock 16:15 16 uur 15. Tedesco: “Heb al veel jonge talenten gezien in de Jupiler Pro League”. Tedesco: “Heb al veel jonge talenten gezien in de Jupiler Pro League”

clock 16:13 16 uur 13. De voorbije weken heb ik gekeken naar de Jupiler Pro League. Er spelen daar heel veel jonge talenten. Bondscoach Domenico Tedesco. De voorbije weken heb ik gekeken naar de Jupiler Pro League. Er spelen daar heel veel jonge talenten. Bondscoach Domenico Tedesco

clock 16:11 16 uur 11. Tedesco: “Al paar mooie momenten als coach meegemaakt bij Schalke, Leipzig en Moskou”. Tedesco: “Al paar mooie momenten als coach meegemaakt bij Schalke, Leipzig en Moskou”

clock 16:08 16 uur 08. Hoe berichtje bij tandarts Tedesco op ideeën bracht. "Goeiemiddag, bonjour", zijn de eerste woorden van de nieuwe bondscoach. "Waarom ik bondscoach van België wou worden? Ik was aan het wachten bij de tandarts toen ik plots een bericht zag verschijnen dat Roberto Martinez het nationale team zou verlaten." "Ik heb een screenshot gemaakt van dat nieuws. Ik heb dat doorgestuurd naar mijn media-agent met de vraag: "Wat kan ik doen om aan die job te geraken?"" "Hij zei dat het moeilijk zou zijn om uitverkozen te worden omdat ik nooit trainer of speler was in België. Nu ben ik toch hier, dat is een grote eer." . Hoe berichtje bij tandarts Tedesco op ideeën bracht "Goeiemiddag, bonjour", zijn de eerste woorden van de nieuwe bondscoach.



clock 16:05 16 uur 05. "Vercauteren en Tedesco vormen complementair duo". Over Frank Vercauteren: "Hij zal een sterk complementair duo vormen met Tedesco." "Franks ervaring gekoppeld aan de vernieuwing die Domenico zal brengen, daar kijk ik enorm naar uit", zegt Bossaert. . "Vercauteren en Tedesco vormen complementair duo" Over Frank Vercauteren: "Hij zal een sterk complementair duo vormen met Tedesco."



clock 16:05 16 uur 05. Bossaert: “Vanaf het eerste moment hadden we het gevoel dat Tedesco onze eerste keuze was”. Bossaert: “Vanaf het eerste moment hadden we het gevoel dat Tedesco onze eerste keuze was”

clock 16:03 16 uur 03. "Tedesco moet nationale ploeg energie geven". "We verwachten van Tedesco dat hij de nationale ploeg naar successen leidt, hen energie en intensiteit geeft," zegt Bossaert. "Zijn eerste missie is om ons te kwalificeren voor het EK voetbal in Duitsland 2024." . "Tedesco moet nationale ploeg energie geven" "We verwachten van Tedesco dat hij de nationale ploeg naar successen leidt, hen energie en intensiteit geeft," zegt Bossaert.



clock 16:03 16 uur 03. Domenico Tedesco sprong er meteen uit op de shortlist. Hij is een moderne coach met een duidelijk gevoel voor aanvallend voetbal. CEO Peter Bossaert. Domenico Tedesco sprong er meteen uit op de shortlist. Hij is een moderne coach met een duidelijk gevoel voor aanvallend voetbal. CEO Peter Bossaert