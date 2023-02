Kopman-favoriet Laurenz Rex: "Bijna zo populair als Van Aert? Tof dat ik dan toch 1 keer naast hem sta"

Onbekend is niet altijd onbemind. Vorig jaar was Laurenz Rex enorm populair in onze Wielermanager. "Dat was waarschijnlijk door Bas Tietema?", vertelt hij vanop stage in Calpe. "Die had reclame gemaakt voor mij. En misschien ook wel door mijn prestatie in Parijs-Roubaix in 2021. Toen werd ik toch 21e."

"Tof dat ik zoveel gekozen werd in het spel. Bijna net zoveel als Wout van Aert? Dan sta ik toch een keer naast hem", lacht hij.

Het voorjaar bleef wel wat onder de verwachting voor Rex door een valpartij. "Na die prestatie in Parijs-Roubaix had ik alles op het voorjaar gezet. Ik wou me echt tonen. Ik wist dat ik het aankon. Het begon redelijk met een 18e plek in Kuurne-Brussel-Kuurne en een 16e plaats in Gent-Wevelgem."

"Maar helaas viel ik in Dwars Door Vlaanderen. Mijn schouder was uit de kom en ik kon niet meer fietsen. En plots was Roubaix niet meer haalbaar. Ik mikte er op top 20 of top 15 en plots was dat doel helemaal weg."