Limburg naar Elite Gold, Brussels heeft drie verlengingen nodig om Bergen te kraken in kelderduel

Justin Kohajada was met 20 punten, 18 rebounds en 2 assists de best presterende Brusselaar, al deden Ferdinand Zylka (23 puten, 8 rebounds, 6 assists) en Louis Hazard (17 ptn, 8 rbds) ook een aardige duit in het zakje.

Dankzij een 114-110 zege tegen Bergen, de op twee na laatste, is Brussels vrijdag van de laatste plaats in het Belgische luik van de BNXT League weggekomen. De Brusselaars hadden er wel drie verlengingen voor nodig. Na de reguliere speeltijd was het 85-85. Een eerste (12-12) en tweede verlenging (5-5) brachten geen soelaas, in de derde (12-8) viel dan toch de beslissing.

23 uur 30. Limburg United plaatst zich voor Elite Gold . Limburg United was tijdens zijn inhaalwedstrijd donderdag te sterk voor Luik in de BNXT League basketbal. De bezoekers wonnen met 85-105. Door de overwinning is Limburg zeker van een plaats in de top vijf en dus ook van deelname aan de Elite Gold. Luik staat na zestien speeldagen negende met twintig punten. Halfweg bedroeg de kloof al elf punten in het voordeel van Limburg (41-52). Uitblinker bij Limburg United was de Amerikaan Myles Cale. Hij scoorde in totaal 22 punten, evenveel als Angel Rodriguez van Luik. Verder wonnen ook Leuven Bears donderdag hun inhaalwedstrijd tegen Spirou Charleroi met 69-76. In eigen huis leed Charleroi een derde nederlaag op rij in de BNXT League basketbal. Bij de rust had Leuven al een beperkte voorsprong: 38-41. Topschutter bij de Leuvenaren was de Amerikaan Joshua Heath. Met nog een wedstrijd te spelen in deze competitie kan Leuven zich, ondanks de zege, niet meer plaatsen voor de top vijf, de Elite Gold. Leuven Bears telt na zeventien wedstrijden 25 punten en is zesde. Charleroi staat momenteel tweede en was al zeker van een plaats bij de beste vijf. .