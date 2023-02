LeBron James op zucht van historisch record: "Misschien wel strafste atleet aller tijden"

Een record voor een sportwedstrijd is dat verre van: in 2016 telde iemand meer dan 1 miljoen euro neer voor een kaartje voor de beslissende wedstrijd in de Major League Baseball-finale tussen Chicago en Cleveland.

"LeBron is op zijn 38e nog altijd indrukwekkend"

Dat LeBron James zich deze week op de troon zal hijsen als topscorer aller tijden in de NBA wekt ook bewondering op bij ex-basketballer Tomas Van Den Spiegel.

"We moeten daar met zijn allen een diepe buiging voor maken", vertelt Van Den Spiegel in onze podcast De Tribune. "Het is een heel onbreekbaar record en het zal nog wel even duren voor het weer gebroken wordt."

"Op zijn 38e is LeBron nog altijd even fit als een 28-jarige, dat is heel indrukwekkend. Misschien is hij wel de strafste atleet aller tijden over alle disciplines heen. Hij wordt ook niet zwakker met de jaren en blijft altijd gespaard van zware blessures. Er zit geen sleet op."

Van Den Spiegel ziet een parallel met Cristiano Ronaldo. "Net als Ronaldo is LeBron James enorm geëvolueerd als atleet. Dat zie je wanneer je de LeBron van 20 jaar geleden vergelijkt met die van nu. Dag in dag uit is hij bezig geweest met het verzorgen van zijn lichaam."