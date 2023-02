Wereldbeker schaatsen: Bart Swings opent met 11e plaats op 1.500 meter

In zijn eerste opdracht heeft Bart Swings naast een top 10-plek gegrepen. Swings won zijn race op de 1.500 meter tegen de Japanner Masaya Yamada. Zoals gewoonlijk op de 1.500 meter kwam Swings moeilijk op gang. De rondes daarna waren acceptabel, maar niet bijzonder. Op het laatste rechte stuk passeerde Swings zijn tegenstander. Zijn eindtijd was 1'48"81. Goed voor de 11e plaats. De Nederlander Kjeld Nuis zegevierde dankzij een chrono van 1'46"71. Op het podium werd Nuis geflankeerd door de Noor Peder Kongshaug (1'47"41) en zijn landgenoot Patrick Roest (1'47"62). Dit weekend komt Swings nog uit op de 5.000 meter en de massastart, het onderdeel waarop hij olympisch kampioen is.

17 uur 21. Isabelle van Elst en Sandrine Tas vallen buiten de prijzen, Mathias Vosté start niet. Op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Tomaszow Mozawiecki zijn de Belgen buiten de prijzen gevallen. Isabelle van Elst werd met een tijd van 39"32 vierde in de B-groep van de 500 meter. Sandrine Tas zette de tiende plaats neer in 4'24"71 op de 3.000 meter, ook in de B-groep. De Nederlandse Naomi Verkerk won de sprint in 38"87. Haar landgenote Reina Anema was de beste op de 3.000 meter in 4'08"67. Mathias Vosté kwam niet in actie. Samen met zijn trainer Daniel Greig heeft het beslist de 1.500 meter over te slaan. Hij start wel op de 500 en 1.000 meter. .