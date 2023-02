Wereldbeker Dordrecht: Shorttrackers sneuvelen in kwartfinales aflossing

clock 19:04 19 uur 04. Round-up. Hanne en Stijn Desmet drongen in de middaguren van de eerste dag in Dordrecht door tot de kwartfinales van de 1.000 meter. Eerder hadden zus en broer zich al voor de halve finale van de 1.500 meter geplaatst. Tineke den Dulk plaatste zich op de 500 en de 1.000 meter voor de kwartfinales. Vanhooren kwam op de 500 meter door de voorronde, maar sneuvelde in de serie. Voor Pétre, die in de laatst bocht viel, en Dewagtere was het verhaal na de voorronde al afgelopen. . Round-up Hanne en Stijn Desmet drongen in de middaguren van de eerste dag in Dordrecht door tot de kwartfinales van de 1.000 meter. Eerder hadden zus en broer zich al voor de halve finale van de 1.500 meter geplaatst. Tineke den Dulk plaatste zich op de 500 en de 1.000 meter voor de kwartfinales. Vanhooren kwam op de 500 meter door de voorronde, maar sneuvelde in de serie. Voor Pétre, die in de laatst bocht viel, en Dewagtere was het verhaal na de voorronde al afgelopen.





clock 19:02 19 uur 02. Shorttrackers stranden in aflossing in kwartfinales. De Belgische aflossingsploeg bij de mannen heeft vrijdag tijdens de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dordrecht de halve finale niet bereikt. Het viertal eindigde in de kwartfinale als derde. Een ultieme poging van slotrijder Desmet om de andere ploegen te achterhalen mislukte. De race over 5.000 meter werd gewonnen door Canada, voor Italië. De Belgische ploeg bestond uit Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré en Rino Vanhooren. Het verschil met Italië was acht tienden. . Shorttrackers stranden in aflossing in kwartfinales De Belgische aflossingsploeg bij de mannen heeft vrijdag tijdens de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dordrecht de halve finale niet bereikt. Het viertal eindigde in de kwartfinale als derde. Een ultieme poging van slotrijder Desmet om de andere ploegen te achterhalen mislukte. De race over 5.000 meter werd gewonnen door Canada, voor Italië. De Belgische ploeg bestond uit Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré en Rino Vanhooren. Het verschil met Italië was acht tienden.