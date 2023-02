Rovanperä eerste leider in Zweedse sneeuw, Neuville vijfde

Misschien was ik iets te voorzichtig. Anderzijds voelde ik geen grip. Het was geen geweldige rit voor ons. Maar het is enkel maar de eerste.

20 uur 11. Misschien was ik iets te voorzichtig. Anderzijds voelde ik geen grip. Het was geen geweldige rit voor ons. Maar het is enkel maar de eerste. Thierry Neuville.

clock 20:10

20 uur 10. Rovanperä eerste leider . Kalle Rovanperä (Toyota) was donderdagavond de snelste tijdens de openingsrit van de Rally van Zweden. De regerende wereldkampioen was 1,6 seconden sneller dan Ott Tänak (Ford). Elfyn Evans (Toyota) volgde als derde op 3,1 seconden en was sneller dan de Hyundai's van Esapekka Lappi en onze landgenoot Thierry Neuville. Rovanperä moest als WK-leider als eerste de baan op en deed dat uitstekend. Tijdens de 5,16 km lange openingsrit Umeå Sprint 1 was hij nipt sneller dan Tänak. Thierry Neuville reed de vijfde tijd en was vijf seconden trager dan Rovanperä, dat is ongeveer één seconde per kilometer. .