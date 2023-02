Lotte Kopecky schuift op naar 7e plaats in omnium, kijk vanaf 18 uur live

Lotte Kopecky is gisteren uitstekend begonnen aan haar EK baanwielrennen. In Grenchen werd ze Europees kampioene op de afvalling. Vandaag neemt Kopecky deel aan het omnium. Valt ze weer in de prijzen? Volg dag 3 van het EK in Zwitserland hier live, vanaf 18 u met beeld.