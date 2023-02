LIVESTREAM: Wat kan De Vylder, voorlopig 8e, nog in de afsluitende puntenrace van het omnium?

clock 19:28 19 uur 28. Opnieuw vijf punten voor Thomas! Wat is dat toch een ongelofelijke omnium-renner. . Renaat Schotte. Opnieuw vijf punten voor Thomas! Wat is dat toch een ongelofelijke omnium-renner. Renaat Schotte

clock 19:25 19 uur 25. Van Schip uit de top 3. Het viertal rijdt een winstronde bij elkaar. Thomas heeft nu 134 punten. Ook Consonni komt wat later aansluiten aan de staart van het peloton. De Italiaan beet zijn tanden stuk en kon knap op zijn eentje een rondje inhalen. Goed voor een voorlopige tweede plaats met 118 punten. Van Schip tuimelt uit de top 3. .

clock 19:24 19 uur 24. Een nieuwe aanval met eenzelfde naam: Thomas. De Fransman roert zich opnieuw aan de kop van koers, samen met een Pool. Kluge en Perrett sluiten aan. .

clock 19:24 19 uur 24. Thomas controleert deze wedstrijd. Renaat Schotte.

clock 19:22 19 uur 22. Alweer 5 punten voor Thomas. Hij profiteert van de slipstream van de hardwerkende Van Schip en raapt ze nogal oncollegiaal op voor zijn neus. .

clock 19:21 19 uur 21. Thomas en Van Schip trekken 3 ronden voor de volgende sprint nu zelf door. .

clock 19:20 19 uur 20. Consonnu (4e), Perrett (5e) en Kluge (6e) willen ervandoor, maar Thomas en Van Schip zijn bij de les. .

clock 19:18 19 uur 18. Nieuwe leider: Benjamin Thomas. Thomas gaat vol voor de tweede vijf punten en grijpt ze ook. Kluge heeft er 3, Van Schip 1. Thomas gaat aan de leiding! .

clock 19:16 19 uur 16. Een eenzame en voor dit omnium betekenisloze vluchter grijpt de vijf punten. De Fransman Thomas pakt er wel 3 en zo komt hij op een voorlopige tweede plaats. Een punt achter Van Schip, een punt voor op Mora. .

clock 19:14 19 uur 14. Pang! De 23 renners zijn op weg geschoten. Nog 100 rondes te gaan. De Vylder laat er geen gras over groeien en versnelt meteen! Hij lijkt even af te toetsen wat voor vlees hij in de kuip heeft. .

clock 19:11 19 uur 11. Tijd voor De Vylder! De mannen van het omnium komen terug op de Zwitserse velodroom voor de puntenrace. .

clock 19:08 19 uur 08. Na Olympisch kampioene en wereldkampioene in de individuele achtervolging te worden, is de Duitse Brausse nu ook oppermachtig op het EK. Ze verslaat Knight met 3 seconden verschil. Mieke Kroger schenkt Duitsland met haar winst om brons nog een tweede medaille. .

clock 18:56 18 uur 56. Twee keer Duitsland vs Groot-Brittanië in de individuele achtervolging bij de vrouwen. Voor brons rijden Anna Morris en Mieke Kroger. Voor goud wordt het Franziska Brausse tegen Josie Knight. .

clock 18:49 18 uur 49. 2e Europese titel op rij voor Hinze. Voor het tweede jaar op rij is Emma Hinze Europees kampioene op de 500 m. Ze reed een vlekkeloze tijdrit. Wereldkampioene Kouame pakt het zilver. Het brons gaat knap naar Hetty van der Wouw. De Italiaanse Vece zakte helemaal weg en verloor twee plaatsen. .

clock 18:39 18 uur 39. Ondanks twee Belgische records (eerst van Nicolaes, dan van Jenaer), beginnen we aan een finale in de tijdrit zonder Belgen. De beste deze middag was de Duitse Hinze. Kan zij bevestigen? .

clock 18:31 18 uur 31. Puntenrace omnium om 19.10u. Nu is het tijd voor de finales van de tijdrit en de individuele achtervolging bij de vrouwen. Daarna, om 19.10u, komt De Vylder opnieuw in actie in de afsluitende puntenrace in het omnium. .

clock 18:29 18 uur 29. Tussenstand omnium: . 1. van Schip - 102 ptn

2. Mora Vedri - 100 ptn

3. Thomas - 98 ptn

4. Consonni - 98 ptn

5. Perrett - 82 ptn

...

8. De Vylder 74 ptn