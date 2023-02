LIVESTREAM: Volg het slot van het omnium, De Vylder staat voorlopig 9e

clock 18:29 18 uur 29. Tussenstand omnium: . 1. van Schip - 102 ptn 2. Mora Vedri - 100 ptn 3. Thomas - 98 ptn 4. Consonni - 98 ptn 5. Perrett - 82 ptn ... 8. De Vylder 74 ptn . Tussenstand omnium: 1. van Schip - 102 ptn

clock 18:28 18 uur 28. De wereldkampioen Harrie Lavreysen rijdt zich zonder problemen naar de finale in de sprint. Ook de Pool Rudyk wint zijn tweede duel. Vanavond om 19.50u volgt dus een finale tussen Nederland en Polen.

clock 18:25 18 uur 25. De Vylder weer naar 8 in het klassement. Lindsay De Vylder doet een goede zaak in het klassement, hij stijgt een plaatsje. De top 8 scheidt zich af van de rest. Jan-Willem van Schip is opnieuw leider, hij telt 2 punten meer dan de Spanjaard Mora Vedri. Thomas en Consonni komen wel heel dicht in de buurt van de top van het klassement.

clock 18:24 18 uur 24. Eindstand eliminatie omnium (m):. 1. Thomas 2. Consonni 3. Kluge 4. Larsen 5. van Schip 6. Mora Vedri 7. De Vylder

clock 18:22 18 uur 22. Een inspanning te veel voor Kluge: hij eindigt derde. Benjamin Thomas controleert de volgende twee rondes en rijdt overtuigend naar de overwinning. De Italiaan Consonni is een mooie tweede.

clock 18:21 18 uur 21. De hele top 3 ligt er nu uit: beide leiders Mora en van Schip gaan er achtereenvolgens uit. Ondertussen versnelt de Duitser Kluge.

clock 18:20 18 uur 20. Eén keer kroop hij door het oog van de naald, maar de kelk was helemaal leeg voor onze landgenoot. Een zevende plaats in de eliminatie is zijn deel.



clock 18:20 18 uur 20. 7de plaats voor De Vylder in de eliminatie.

clock 18:19 18 uur 19. Wat een miraculeus manoeuvre van De Vylder! Renaat Schotte.

clock 18:17 18 uur 17. En nu een flirt met een valpartij voor De Vylder. Hij maakt wel een enorm manoeuvre om de gevarenzone te ontwijken. Ondertussen schieten er 10 over.

clock 18:16 18 uur 16. De Vylder trekt door en neemt de kop van het peloton in. Ondertussen is de Zwitser Thiebaud uitgeschakeld, een eerste naam uit de top 3.

clock 18:15 18 uur 15. De Vylder flirt met de uitschakeling. Onze landgenoot hangt aan de staart van de groep. Hij ontsnapt op het nippertje al aan vier eliminaties.

clock 18:14 18 uur 14. Goed nieuws voor De Vylder: de Ier Murphy is al geëlimineerd. In de stand staat hij op de zevende plaats.

clock 18:13 18 uur 13. De volgende afvaller is de Oekraïner Tsarenko. Renaat Schotte lacht: "Ik ben hem daarnet nog gekruist. Hij moest last minute naar het toilet. Misschien was hij toch niet helemaal in orde."

clock 18:11 18 uur 11. De eerste afvaller is een Slovaak, Martin Chren.

clock 18:10 18 uur 10. Ze zijn eraan begonnen! Na twee stevige opwarmrondjes is het startschot gegeven. Over twee ronden volgt het eerste slachtoffer.

clock 18:07 18 uur 07. De Vylder neemt bij de start plaats als vijfde bovenaan. In het rijtje dat wordt aangevoerd door Van Schip.

clock 18:03 18 uur 03. De Pool Rudyk komt op 1-0 tegen de Israëlier Yakovlev in de tweede halve finale van de sprint. Allemaal opwarmertjes voor de eliminatierace van het omnium! Uitkijken naar De Vylder.

clock 18:02 18 uur 02. Harry Lavreysen wint de eerste sprint, Helal kwam er niet aan te pas.