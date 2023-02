LIVESTREAM: Snellen Shari Bossuyt of Jules Hesters naar Europese glorie?

clock 18:35 18 uur 35. eerste van drie disciplines voor Shari Bossuyt. Shari Bossuyt is een taaie. Enkele weken geleden brak ze haar sleutelbeen, nu staat ze al aan de start van het EK. Vanavond rijdt Bossuyt de scratch. Later volgen nog de puntenkoers en de koppelkoers (met Lotte Kopecky). . eerste van drie disciplines voor Shari Bossuyt Shari Bossuyt is een taaie. Enkele weken geleden brak ze haar sleutelbeen, nu staat ze al aan de start van het EK.

Vanavond rijdt Bossuyt de scratch. Later volgen nog de puntenkoers en de koppelkoers (met Lotte Kopecky).

clock 18:34 18 uur 34. wielrennen Vraagtekens bij voorjaar? Shari Bossuyt loopt sleutelbeenbreuk op tijdens training

clock 18:33 18 uur 33. scratch? Zo meteen komt Shari Bossuyt in actie. De wereldkampioene koppelkoers rijdt vanavond de scratch. De scratch in een notendop: de renster die na 10 kilometer als eerste over de streep komt, wint. In Grenchen zijn dat 40 rondjes (van 250 meter). . scratch? Zo meteen komt Shari Bossuyt in actie. De wereldkampioene koppelkoers rijdt vanavond de scratch.

De scratch in een notendop: de renster die na 10 kilometer als eerste over de streep komt, wint. In Grenchen zijn dat 40 rondjes (van 250 meter).

clock 18:15 18 uur 15. Belgische teamsprintsters 6e bij debuut. Wereldkampioen Duitsland neemt het in de finale van de teamsprint op tegen Groot-Brittannië. Nederland en Frankrijk bikkelen om brons. De Belgische vrouwen gaan naar huis met een puike 6e plaats. Zij kwamen voor het eerst in actie op een kampioenschap. . Belgische teamsprintsters 6e bij debuut Wereldkampioen Duitsland neemt het in de finale van de teamsprint op tegen Groot-Brittannië. Nederland en Frankrijk bikkelen om brons.

De Belgische vrouwen gaan naar huis met een puike 6e plaats. Zij kwamen voor het eerst in actie op een kampioenschap.

clock 18:10 18 uur 10. Belgische vrouwen rijden Belgisch record in de teamsprint: “Europese subtop”. Belgische vrouwen rijden Belgisch record in de teamsprint: “Europese subtop”

clock 18:09 18 uur 09. Exit met een Belgisch record. Het Belgische trio verlaat het Europese toneel met een nationaal record in de teamsprint: 48"824. Ze vlogen 2 tienden sneller over de piste dan vanmiddag in de kwalificaties. Vanhoof, Jenaer en Degrendele moeten wel hun meerdere erkennen in de Britse vrouwen. Zij gaan anderhalve seconde harder over de 3 rondes: 47"156. Geen verrassing. Het Belgische team is nog maar net boven het doopvont gehouden, de Britten hebben een langere traditie in het sprintnummer. . Exit met een Belgisch record Het Belgische trio verlaat het Europese toneel met een nationaal record in de teamsprint: 48"824. Ze vlogen 2 tienden sneller over de piste dan vanmiddag in de kwalificaties.

Vanhoof, Jenaer en Degrendele moeten wel hun meerdere erkennen in de Britse vrouwen. Zij gaan anderhalve seconde harder over de 3 rondes: 47"156.

Geen verrassing. Het Belgische team is nog maar net boven het doopvont gehouden, de Britten hebben een langere traditie in het sprintnummer.

clock 18:06 18 uur 06. Oeps! Elke Vanhoof komt ten val voor de start. Oeps! Elke Vanhoof komt ten val voor de start

clock 18:05 18 uur 05. Elke Vanhoof valt om. In de teamsprint nemen de Belgische vrouwen het zo meteen op tegen de Britten. Elke Vanhoof maakt nog voor de start kennis met de piste. Geen nood, het startschot weerklonk nog niet in de Tissot Velodrome. . Elke Vanhoof valt om In de teamsprint nemen de Belgische vrouwen het zo meteen op tegen de Britten. Elke Vanhoof maakt nog voor de start kennis met de piste.

Geen nood, het startschot weerklonk nog niet in de Tissot Velodrome.

clock 18:00 18 uur . livestream. Tijd voor de eerste avond op het EK baanwielrennen. De uitzending is begonnen: op deze pagina en op Canvas. Veel kijkplezier! . livestream Tijd voor de eerste avond op het EK baanwielrennen. De uitzending is begonnen: op deze pagina en op Canvas. Veel kijkplezier!

clock 17:00 17 uur . We kunnen allemaal nog wat sneller. Als dat straks lukt, mogen we tevreden zijn. Nicky Degrendele. We kunnen allemaal nog wat sneller. Als dat straks lukt, mogen we tevreden zijn. Nicky Degrendele

clock 15:12 15 uur 12.

clock 15:11 15 uur 11. pauze tot 18 uur. Tijd voor een raclette, wij zien mekaar terug om 18 uur. Dan kunt u hier kijken naar de eerste avond van het EK baanwielrennen in Grenchen. Komen straks in actie: het Belgische sprintteam, Shari Bossuyt (scratch) en Jules Hesters (afvalling). Renaat Schotte vertelt u vanuit Zwitserland wie er in de medailles eindigt. Graag tot vanavond! . pauze tot 18 uur Tijd voor een raclette, wij zien mekaar terug om 18 uur. Dan kunt u hier kijken naar de eerste avond van het EK baanwielrennen in Grenchen.



Komen straks in actie: het Belgische sprintteam, Shari Bossuyt (scratch) en Jules Hesters (afvalling).

Renaat Schotte vertelt u vanuit Zwitserland wie er in de medailles eindigt.

Graag tot vanavond!

clock 15:10 15 uur 10. 6e tijd voor Belgisch achtervolgingsteam. De kwalificaties van de ploegachtervolging zijn afgelopen. Het Belgisch team plaatst zich met de 6e tijd (3'55"583) voor de volgende ronde. Daarin nemen ze het morgen op tegen Zwitserland, vandaag nummer 7 met 3'57"463. De Italianen, met werelduurrecordhouder Filippo Ganna, klokten de snelste tijd in de kwalificaties: 3'49"582. Zij legden de 4 km 6 seconden sneller af dan België. . 6e tijd voor Belgisch achtervolgingsteam De kwalificaties van de ploegachtervolging zijn afgelopen. Het Belgisch team plaatst zich met de 6e tijd (3'55"583) voor de volgende ronde. Daarin nemen ze het morgen op tegen Zwitserland, vandaag nummer 7 met 3'57"463.

De Italianen, met werelduurrecordhouder Filippo Ganna, klokten de snelste tijd in de kwalificaties: 3'49"582. Zij legden de 4 km 6 seconden sneller af dan België.

clock 15:00 15 uur . De Belgische achtervolgingsploeg in actie. De Belgische achtervolgingsploeg in actie

clock 14:43 14 uur 43. Het Belgische achtervolgingsteam (archieffoto).

clock 14:38 14 uur 38. Belgisch team op kop. Het Belgische kwartet klokt de snelste tijd in de ploegachtervolging! Halfweg de kwalificaties toch. Bernard, Dens, Pollefliet en Vandenbranden finishen in 3'55"583. Er zijn nog 5 topteams op komst, maar het viertal is nu al zeker van deelname aan de rechtstreekse duels. Nu is de vraag tegen wie ze het morgen opnemen. . Belgisch team op kop Het Belgische kwartet klokt de snelste tijd in de ploegachtervolging! Halfweg de kwalificaties toch.

Bernard, Dens, Pollefliet en Vandenbranden finishen in 3'55"583.

Er zijn nog 5 topteams op komst, maar het viertal is nu al zeker van deelname aan de rechtstreekse duels. Nu is de vraag tegen wie ze het morgen opnemen.

clock 14:32 14 uur 32. De kwalificaties van de ploegachtervolging zijn volop aan de gang. Zwitserland leidt voorlopig. De thuisploeg legde de 4 km af in 3'57"463. Nu komen de Belgen in actie. . De kwalificaties van de ploegachtervolging zijn volop aan de gang. Zwitserland leidt voorlopig. De thuisploeg legde de 4 km af in 3'57"463.

Nu komen de Belgen in actie.

clock 14:00 14 uur . ploegachtervolging? In de ploegachtervolging bestaat een team uit 4 renners. Twee teams starten aan een kant van de piste en leggen een tijdrit af. De ploeg met de beste tijd wint de wedstrijd. Een wedstrijd bestaat uit 4 km of 16 rondjes van 250 meter. . ploegachtervolging? In de ploegachtervolging bestaat een team uit 4 renners. Twee teams starten aan een kant van de piste en leggen een tijdrit af. De ploeg met de beste tijd wint de wedstrijd.

Een wedstrijd bestaat uit 4 km of 16 rondjes van 250 meter.