LIVESTREAM: Hesters moet afvalling verlaten met 6e plaats, 9e plaats voor Bossuyt in scratch

19 uur 13. Jammer, hier zat meer in voor Jules Hesters. Hij kan dingen die een ander niet kan, maar zal daar een gezond evenwicht in moeten vinden. Renaat Schotte.

19 uur 11. goud voor Duitsland, Hesters 6e. De Duitse renner Tim Torn Teutenberg snelt naar winst in de afvalling. In de laatste sprint troeft hij de Portugees Oliveira af. Het brons gaat naar de Nederlander Heijnen. Jules Hesters wordt 6e. .

19 uur 07. Hesters in top 10. We zijn halfweg de afvalling. Jules Hesters is een van de 10 overlevers. .

18 uur 57. afvalling? Jules Hesters maakt zich op voor de spectaculaire afvalwedstrijd. Vorig jaar in München snelde hij naar brons. Wat wordt het vanavond? De afvalling in een notendop: om de 2 rondes sprinten de deelnemers. De laatste renner moet telkens de wedstrijd verlaten. Zo blijven er uiteindelijk twee renners over die om het goud sprinten. Elia Viviani is een specialist. De Italiaan komt aan de start in de regenboogtrui. .