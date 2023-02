LIVESTREAM EK piste: Kopecky is Europees kampioene, nog 3 finales vanavond

clock 19:48 19 uur 48. Brabançonne voor Kopecky. Lotte Kopecky krijgt de Europese trui om de schouders en wordt daarna gehuldigd met het Belgisch volkslied. . Brabançonne voor Kopecky Lotte Kopecky krijgt de Europese trui om de schouders en wordt daarna gehuldigd met het Belgisch volkslied.

clock 19:36 19 uur 36. GOUD: Lotte Kopecky pakt nu ook de Europese titel op de afvalling.

clock 19:34 19 uur 34. Kopecky is Europees kampioen afvalling! GOUD voor Lotte Kopecky! Onze landgenote zet de sprint van ver in en voelt in de slotmeters de Française nog naast haar komen. Maar Kopecky houdt haar eerste plek vast. De eerste medaille is binnen voor België!



De eerste medaille is binnen voor België!

clock 19:33 19 uur 33. Goud of zilver? Kopecky strijdt tegen de Française Fortin voor de Europese titel.

clock 19:33 19 uur 33. Kopecky is al zeker van medaille. Goud, zilver of brons? Wat wordt het? Kopecky moet nog afrekenen met 2 concurrentes.

clock 19:31 19 uur 31. Kopecky controleert, 5 rensters schieten nog over.

clock 19:31 19 uur 31. Kopecky zit in een heel comfortabele positie. Renaat Schotte.

clock 19:30 19 uur 30. Afvalling ligt even stil na een valpartij.

clock 19:29 19 uur 29. Nog 8 rensters. Lotte Kopecky blijft over bij de laatste 8 rensters. De ontknoping nadert met rasse schreden.

clock 19:29 19 uur 29. Afvalling is herbegonnen. De wedstrijd is weer aan de gang. Kopecky zit goed geplaatst in 3e stelling.

clock 19:28 19 uur 28. Wedstrijd ligt stil na val. De afvalling wordt even stopgezet na een tuimelperte van de Poolse Lorkowska. Ze sleurt de Zwitserse Andres mee in haar val.

clock 19:27 19 uur 27. Kopecky heeft dit nummer helemaal in de vingers. Renaat Schotte.

clock 19:26 19 uur 26. Kopecky controleert. Wereldkampioene Kopecky zit plots helemaal op kop van het groepje. De ideale plek om te controleren.

clock 19:25 19 uur 25. Kopecky zit nu in het hartje van de groep. 6 rensters zijn al afgevallen, 10 rensters doen nog mee voor de medailles.

clock 19:25 19 uur 25. Kopecky schuift op. Met een inspanning zoekt Kopecky veiligere oorden op: ze rukt op naar de 3e plaats van het pak. Er schieten nog 12 rensters over.

clock 19:23 19 uur 23. De Portugese Maria Martins en de Oostenrijkse Leila Gschwentners zijn de eerste 2 rensters die afvallen. Kopecky houdt zich gedeisd in de 2e helft van het pak.

clock 19:22 19 uur 22. Afvalling met Kopecky is begonnen. Met 16 rensters zijn ze begonnen aan de wedstrijd. Om de 2 rondes valt er iemand af.

clock 19:21 19 uur 21. Kopecky is nu aan zet. Hangt de 1e Belgische medaille op dit EK in de lucht? Lotte Kopecky maakt zich klaar voor de afvalling. Ze is de wereldkampioene in deze discipline.

clock 19:16 19 uur 16. Degrendele verliest ook de 2e sprint en is uitgeschakeld.