LIVESTREAM: De Vylder wordt verdienstelijk 7e in het omnium, Cofidis-ploegmakkers pakken goud en zilver

Het EK baanwielrennen is toe aan zijn voorlaatste dag. Volgt Lindsay De Vylder op het omnium bij de mannen het voorbeeld van Lotte Kopecky, die gisteren een bronzen plak wist te veroveren op het omnium bij de vrouwen? Kom het hier te weten en volg de livestream van de avondsessie vanaf 18.00 u of kijk via Canvas.