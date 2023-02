LIVESTREAM (15.30u): Degrendele door naar halve finale Keirin en 2 medaillekansen in de ploegkoers

clock 12:37 12 uur 37. Einde middagsessie. Alle kwalificaties in de keirin zitten erop. Er is geen reden meer om de baan op te komen. Wij gaan voor een laatste keer op zoek naar een kaasfondue. Eet smakelijk! Afspraak om 15.30 u voor de halve finales. Vanaf dan mét livestream en later op de middag, rond 16.20 u, ook op één. Dan krijgen we ook de ploegkoers met wereldkampioenes Shari Bossuyt en Lotte Kopecky! . Einde middagsessie Alle kwalificaties in de keirin zitten erop. Er is geen reden meer om de baan op te komen. Wij gaan voor een laatste keer op zoek naar een kaasfondue. Eet smakelijk! Afspraak om 15.30 u voor de halve finales. Vanaf dan mét livestream en later op de middag, rond 16.20 u, ook op één. Dan krijgen we ook de ploegkoers met wereldkampioenes Shari Bossuyt en Lotte Kopecky!

clock 12:20 12 uur 20. Degrendele wint en gaat naar halve finales:. Degrendele wint en gaat naar halve finales:

clock 12:17 12 uur 17. Jenaer wordt 3e bij haar herkansing:. Jenaer wordt 3e bij haar herkansing:

clock 12:14 12 uur 14. Voilà, de 12 namen bij de mannen zijn ondertussen ook bekend. Het is vooral uitkijken naar de Nederlandse wereldkampioen Harrie Lavreysen en zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. Voor een echt duel zal het wachten worden tot de finale, want ze werden apart ingedeeld voor de halve finales. . Voilà, de 12 namen bij de mannen zijn ondertussen ook bekend. Het is vooral uitkijken naar de Nederlandse wereldkampioen Harrie Lavreysen en zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. Voor een echt duel zal het wachten worden tot de finale, want ze werden apart ingedeeld voor de halve finales.

clock 12:05 12 uur 05. Ondertussen kijken we in de Suisse Vélodrome naar de herkansingen in de keirin bij de mannen. Dat is meteen het laatste onderdeel van deze middagsessie. De namiddagsessie straks trapt af om 15.30 u met de halve finale bij de vrouwen. Degrendele is ingedeeld in de tweede reeks. En zal dus rond 15.34 u in actie komen. . Ondertussen kijken we in de Suisse Vélodrome naar de herkansingen in de keirin bij de mannen. Dat is meteen het laatste onderdeel van deze middagsessie. De namiddagsessie straks trapt af om 15.30 u met de halve finale bij de vrouwen. Degrendele is ingedeeld in de tweede reeks. En zal dus rond 15.34 u in actie komen.

clock 12:01 12 uur 01. Degrendele wint, Jenaer is out. Nicky Degrendele wint knap haar reeks in de herkansingen. Daardoor mag ze toch door naar de halve finale. Ze zet trouwens van alle reeksen een veelbelovende snelste tijd neer. Valerie Jenaer wordt derde in haar reeks. Dat is één plaats te kort voor de halve finale. . Degrendele wint, Jenaer is out Nicky Degrendele wint knap haar reeks in de herkansingen. Daardoor mag ze toch door naar de halve finale. Ze zet trouwens van alle reeksen een veelbelovende snelste tijd neer. Valerie Jenaer wordt derde in haar reeks. Dat is één plaats te kort voor de halve finale.

clock 11:35 11 uur 35. De herkansingen zijn begonnen. Er zijn drie sessies met 5 rensters. Valerie Jenaer zit in de tweede groep, Nicky Degrendele in de derde. De eerste is nu onderweg. . De herkansingen zijn begonnen. Er zijn drie sessies met 5 rensters. Valerie Jenaer zit in de tweede groep, Nicky Degrendele in de derde. De eerste is nu onderweg.

clock 11:20 11 uur 20. Valerie Jenaer wordt 6e en mag naar de herkansingen:. Valerie Jenaer wordt 6e en mag naar de herkansingen:

clock 11:16 11 uur 16. Ook Jenaer moet gaan herkansen. Onze landgenote werd zesde in haar reeks, die gewonnen werd door de Nederlandse Van der Peet. De herkansingen gaan van start rond 11.35 uur . . Ook Jenaer moet gaan herkansen. Onze landgenote werd zesde in haar reeks, die gewonnen werd door de Nederlandse Van der Peet. De herkansingen gaan van start rond 11.35 uur.

clock 11:15 11 uur 15. Nicky Degrendele wordt 3e in haar kwalificatiereeks:. Nicky Degrendele wordt 3e in haar kwalificatiereeks:

clock 11:10 11 uur 10. Degrendele naar herkansingen. Nicky Degrendele heeft zich niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote werd derde in haar reeks en moet straks gaan herkansen. De Duitse topfavoriete Friedrich was de snelste. . Degrendele naar herkansingen Nicky Degrendele heeft zich niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote werd derde in haar reeks en moet straks gaan herkansen. De Duitse topfavoriete Friedrich was de snelste.

clock 11:00 11 uur . Degrendele aan de start van haar kwalificatiewedstrijd.

clock 11:00 11 uur .

clock 10:54 10 uur 54. Reeksen keirin. Over een vijftal minuten wordt de laatste dag op gang geschoten met de reeksen van het keirin. Nicky Degrendele is in de tweede reeks ingedeeld, met daarbij de tweevoudige regerende wereldkampioene Lea Sophie Friedrich. Debutante Valerie Jenaer rijdt in de derde en laatste reeks, samen met onder meer Emma Hinze. De top 2 van elke reeks plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers 3 tot 7 gaan naar de herkansingen, waar nog eens 3x2 tickets klaarliggen. . Reeksen keirin Over een vijftal minuten wordt de laatste dag op gang geschoten met de reeksen van het keirin. Nicky Degrendele is in de tweede reeks ingedeeld, met daarbij de tweevoudige regerende wereldkampioene Lea Sophie Friedrich.



Debutante Valerie Jenaer rijdt in de derde en laatste reeks, samen met onder meer Emma Hinze. De top 2 van elke reeks plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers 3 tot 7 gaan naar de herkansingen, waar nog eens 3x2 tickets klaarliggen.

clock 10:50 10 uur 50.