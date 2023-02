LIVE EK PISTE: Belgisch sprinttrio mist debuut niet en plaatst zich meteen voor volgende ronde

clock 14:00 14 uur . ploegachtervolging? In de ploegachtervolging bestaat een team uit 4 renners. Twee teams starten aan een kant van de piste en leggen een tijdrit af. De ploeg met de beste tijd wint de wedstrijd. . ploegachtervolging? In de ploegachtervolging bestaat een team uit 4 renners. Twee teams starten aan een kant van de piste en leggen een tijdrit af. De ploeg met de beste tijd wint de wedstrijd.

clock 13:58 13 uur 58. Over enkele minuten komen 4 Belgische mannen in actie. De prille twintigers Noah Vandenbranden (20), Tuur Dens (22), Thibaut Bernard (20) en Gianluca Pollefliet (21) vormen samen het achtervolgingsteam. In de kwalificaties moet het Belgische kwartet zich in de top 8 nestelen om door te stoten. 10 teams komen aan de start, bij de Italianen rijdt ene Filippo Ganna mee. . Over enkele minuten komen 4 Belgische mannen in actie. De prille twintigers Noah Vandenbranden (20), Tuur Dens (22), Thibaut Bernard (20) en Gianluca Pollefliet (21) vormen samen het achtervolgingsteam.

In de kwalificaties moet het Belgische kwartet zich in de top 8 nestelen om door te stoten. 10 teams komen aan de start, bij de Italianen rijdt ene Filippo Ganna mee.

clock 13:25 13 uur 25. Maak kennis met het nieuwe sprintteam. Maak kennis met het nieuwe sprintteam

clock 12:46 12 uur 46. Op de volgende Belgische renners is het nog even wachten. Om 14.00 uur komt de nationale achtervolgingsploeg in actie. . Op de volgende Belgische renners is het nog even wachten. Om 14.00 uur komt de nationale achtervolgingsploeg in actie.

clock 12:37 12 uur 37. We hebben goeie, getalenteerde vrouwen, maar dit project is wel nog erg jong. De intentie is om ons te proberen kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar in een ideale wereld hadden we meer voorbereidingstijd gehad. bondscoach Tim Carswell. We hebben goeie, getalenteerde vrouwen, maar dit project is wel nog erg jong. De intentie is om ons te proberen kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar in een ideale wereld hadden we meer voorbereidingstijd gehad. bondscoach Tim Carswell

clock 12:34 12 uur 34. sprintteam 6e in kwalificaties. De kwalificaties van de teamsprint voor vrouwen zijn afgelopen. Vanhoof, Jenaer en Degrendele hebben de 6e tijd gereden: 49"083. De top 8 stoot door, opdracht volbracht dus voor het kersverse trio. Straks staat het Belgische team voor een zware opdracht. Om 18 uur kijken ze de Britse vrouwen in de ogen. Zij reden de 3e tijd in de kwalificaties (47"808). . sprintteam 6e in kwalificaties De kwalificaties van de teamsprint voor vrouwen zijn afgelopen. Vanhoof, Jenaer en Degrendele hebben de 6e tijd gereden: 49"083.

De top 8 stoot door, opdracht volbracht dus voor het kersverse trio.

Straks staat het Belgische team voor een zware opdracht. Om 18 uur kijken ze de Britse vrouwen in de ogen. Zij reden de 3e tijd in de kwalificaties (47"808).

clock 12:25 12 uur 25. Elke Vanhoof ruilt deze week haar BMX voor een pistefiets. De olympische atlete maakt deel van de nieuwe sprintploeg.

clock 12:22 12 uur 22. Frankrijk (47"785) en Nederland (47"877) duiken onder de tijd van het Belgische drietal. Komen nog in actie: de Britse, de Poolse en de Duitse vrouwen. . Frankrijk (47"785) en Nederland (47"877) duiken onder de tijd van het Belgische drietal.

Komen nog in actie: de Britse, de Poolse en de Duitse vrouwen.

clock 12:12 12 uur 12. Het Belgische sprintteam in actie. Het Belgische sprintteam in actie

clock 12:10 12 uur 10. Belgische vrouwen naar volgende ronde! Het Belgische trio begint goed aan de teamsprint. Halfweg de kwalificaties hebben Vanhoof, Jenaer en Degrendele de snelste tijd op hun naam staan: 49"083. Dat betekent dat ze sowieso in de top 8 eindigen en straks om 18 uur in actie komen in de duels. Die kunt u live bekijken op deze pagina en op Canvas. Nu is het uitkijken naar de chrono's van de toplanden. . Belgische vrouwen naar volgende ronde! Het Belgische trio begint goed aan de teamsprint. Halfweg de kwalificaties hebben Vanhoof, Jenaer en Degrendele de snelste tijd op hun naam staan: 49"083.

Dat betekent dat ze sowieso in de top 8 eindigen en straks om 18 uur in actie komen in de duels. Die kunt u live bekijken op deze pagina en op Canvas.

Nu is het uitkijken naar de chrono's van de toplanden.

clock 12:05 12 uur 05. teamsprint? Een teamsprint wordt gereden door ploegen met 3 renners. Na kwalificaties nemen 2 teams het tegen mekaar op in een rechtstreeks duel, de verliezer valt af. Uiteindelijk nemen 2 ploegen van 3 renners het tegen elkaar op in de finale. . teamsprint? Een teamsprint wordt gereden door ploegen met 3 renners. Na kwalificaties nemen 2 teams het tegen mekaar op in een rechtstreeks duel, de verliezer valt af. Uiteindelijk nemen 2 ploegen van 3 renners het tegen elkaar op in de finale.

clock 12:00 12 uur . nieuw voor België: de teamsprint. Vandaag houdt Belgisch Cycling een nieuw team boven het doopvont. De Belgische vrouwen nemen in Grenchen deel aan de teamsprint. Nicky Degrendele, Valerie Jenaer en Elke Vanhoof zullen zo meteen een ploeg vormen in de kwalificaties. Toptalent Julie Nicolaes (19) hoeft nog niet mee te knallen vanmiddag. Het grote doel van het trio? Deelname aan de Olympische Spelen. Als het even kan volgend jaar in Parijs al. . nieuw voor België: de teamsprint Vandaag houdt Belgisch Cycling een nieuw team boven het doopvont. De Belgische vrouwen nemen in Grenchen deel aan de teamsprint.

Nicky Degrendele, Valerie Jenaer en Elke Vanhoof zullen zo meteen een ploeg vormen in de kwalificaties. Toptalent Julie Nicolaes (19) hoeft nog niet mee te knallen vanmiddag.

Het grote doel van het trio? Deelname aan de Olympische Spelen. Als het even kan volgend jaar in Parijs al.

clock 12:00 12 uur .

clock 11:58 11 uur 58. EK baanwielrennen 5 vragen aan Renaat Schotte over het EK baanwielrennen, het succesvolste ooit voor België?

clock 11:57 11 uur 57.