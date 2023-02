Keirin en 2 kansen in de ploegkoers: nog meer Belgische medailles op slotdag EK baanwielrennen?

Nicky Degrendele heeft zich niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote werd derde in haar reeks en moet straks gaan herkansen. De Duitse topfavoriete Friedrich was de snelste.

11 uur 10. Degrendele naar herkansingen. Nicky Degrendele heeft zich niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote werd derde in haar reeks en moet straks gaan herkansen. De Duitse topfavoriete Friedrich was de snelste. .

clock 10:54

10 uur 54. Reeksen keirin. Over een vijftal minuten wordt de laatste dag op gang geschoten met de reeksen van het keirin. Nicky Degrendele is in de tweede reeks ingedeeld, met daarbij de tweevoudige regerende wereldkampioene Lea Sophie Friedrich. Debutante Valerie Jenaer rijdt in de derde en laatste reeks, samen met onder meer Emma Hinze. De top 2 van elke reeks plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers 3 tot 7 gaan naar de herkansingen, waar nog eens 3x2 tickets klaarliggen. .