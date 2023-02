Jarige Bart Swings schrijft massastart op zijn naam in Poolse Wereldbekermanche

clock 19:04 19 uur 04.

Jarige Bart Swings wint de massastart. De massastart is opnieuw een prooi geworden voor Bart Swings. De olympische kampioen won zijn geliefkoosd nummer op zijn 32e verjaardag. Swings klopte in Tomaszow de Italiaan Giovannini met 2 honderdsten. De Zwitser Wenger finishte als derde. Volgend weekend schaatst Swings opnieuw in Polen. In de slotmanche wil hij de eindoverwinning veiligstellen. Daarna concentreert hij zich op het WK in Heerenveen (2-5 maart).

Swings klopte in Tomaszow de Italiaan Giovannini met 2 honderdsten. De Zwitser Wenger finishte als derde.

Volgend weekend schaatst Swings opnieuw in Polen. In de slotmanche wil hij de eindoverwinning veiligstellen. Daarna concentreert hij zich op het WK in Heerenveen (2-5 maart).

uitslag massastart. 1. Bart Swings - in 8'12"17 2. Andrea Giovannini (Ita) - op 0"02 3. Livio Wenger (Zwi) - 0"09

clock 18:02 18 uur 02. Bart Swings in actie.

Beterschap voor Swings: hij wordt 5e op de 5.000 meter. Op de tweede dag van de WB-manche in Polen is Bart Swings zaterdag op de 5.000 meter als vijfde geëindigd. Met 6'25"47 bedroeg zijn achterstand op de winnaar, de Italiaan Davide Ghiotto, 8 seconden. Het ijs op de overdekte baan in Polen is zwaar. Krachtige schaatsers zijn duidelijk in het voordeel. Een lichtvoetige flyer als Swings komt op een dergelijke piste minder goed uit de verf. Toch zette Swings zaterdag een duidelijk betere prestatie neer dan een dag eerder, toen hij op de 1.500 meter als elfde eindigde. Swings kon lang rondjes van 30"5 schaatsen, maar moest in de slotfase wat toegeven op dat schema en zag zo net de vierde plaats uit zijn handen glippen. Swings reed tegen de Noor Sander Eltrem en het toeval wil dat ze beiden zondag jarig zijn. Swings wordt zondag 32 jaar en de Noor viert dan zijn 21e verjaardag. Swings kan op zijn verjaardag de massastart winnen.

Mathias Vosté is er niet in geslaagd om op de 500 meter te promoveren naar de A-groep. Met 36"01 eindigde onze landgenoot als 13e in de B-groep. Sandrine Tas kon dan weer haar plekje in de A-groep niet vasthouden op de 1.500 meter. Ze eindigde als 20e en laatste in 2'06"14.

Swings 11e op 1.500 meter. In zijn eerste opdracht heeft Bart Swings naast een top 10-plek gegrepen. Swings won zijn race op de 1.500 meter tegen de Japanner Masaya Yamada. Zoals gewoonlijk op de 1.500 meter kwam Swings moeilijk op gang. De rondes daarna waren acceptabel, maar niet bijzonder. Op het laatste rechte stuk passeerde Swings zijn tegenstander. Zijn eindtijd was 1'48"81. Goed voor de 11e plaats. De Nederlander Kjeld Nuis zegevierde dankzij een chrono van 1'46"71. Op het podium werd Nuis geflankeerd door de Noor Peder Kongshaug (1'47"41) en zijn landgenoot Patrick Roest (1'47"62). Dit weekend komt Swings nog uit op de 5.000 meter en de massastart, het onderdeel waarop hij olympisch kampioen is.



Swings won zijn race op de 1.500 meter tegen de Japanner Masaya Yamada. Zoals gewoonlijk op de 1.500 meter kwam Swings moeilijk op gang. De rondes daarna waren acceptabel, maar niet bijzonder.



Op het laatste rechte stuk passeerde Swings zijn tegenstander. Zijn eindtijd was 1'48"81. Goed voor de 11e plaats.



De Nederlander Kjeld Nuis zegevierde dankzij een chrono van 1'46"71. Op het podium werd Nuis geflankeerd door de Noor Peder Kongshaug (1'47"41) en zijn landgenoot Patrick Roest (1'47"62).



Dit weekend komt Swings nog uit op de 5.000 meter en de massastart, het onderdeel waarop hij olympisch kampioen is.