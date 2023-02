EK PISTE LIVE: Lotte Kopecky wordt overspoeld in scratch en begint meerkamp met 11e plaats

clock 13:00 13 uur . De ontknoping van de scratch (omnium). De ontknoping van de scratch (omnium)

clock 12:53 12 uur 53. omnium: Lotte Kopecky 11e na scratch. In het openingsnummer van het omnium moet Lotte Kopecky vrede nemen met een plaats in het pak. Ze finisht als 11e in de scratch, goed voor 20 punten. Op zo'n 5 rondes van het einde kwam Kopecky op kop. Te vroeg, want ze werd overspoeld. Corrigeren lukte niet meer. Meervoudig Europees en wereldkampioene Katie Archibald (GBr) won de scratch met overmacht. Maike van der Duin (Ned) werd 2e, Daria Pikulik (Pol) 3e. Rond 15 uur rijden de vrouwen de temporace, het tweede onderdeel van de wielermeerkamp. . omnium: Lotte Kopecky 11e na scratch In het openingsnummer van het omnium moet Lotte Kopecky vrede nemen met een plaats in het pak. Ze finisht als 11e in de scratch, goed voor 20 punten.

Op zo'n 5 rondes van het einde kwam Kopecky op kop. Te vroeg, want ze werd overspoeld. Corrigeren lukte niet meer.

Meervoudig Europees en wereldkampioene Katie Archibald (GBr) won de scratch met overmacht. Maike van der Duin (Ned) werd 2e, Daria Pikulik (Pol) 3e.

Rond 15 uur rijden de vrouwen de temporace, het tweede onderdeel van de wielermeerkamp.

clock 12:47 12 uur 47. We zijn halfweg de scratch. Lotte Kopecky heeft zich nog niet moeten inspannen. Alles verloopt naar wens voor de Belgische kampioene. . We zijn halfweg de scratch. Lotte Kopecky heeft zich nog niet moeten inspannen. Alles verloopt naar wens voor de Belgische kampioene.

clock 12:41 12 uur 41. scratch? Lotte Kopecky snijdt haar tweede EK-dag aan met de scratch, het eerste nummer in het omnium. De scratch in een notendop: de renster die na 7,5 kilometer als eerste over de streep komt, wint. Op de piste in Grenchen zijn dat 30 rondjes (van 250 meter). . scratch? Lotte Kopecky snijdt haar tweede EK-dag aan met de scratch, het eerste nummer in het omnium.

De scratch in een notendop: de renster die na 7,5 kilometer als eerste over de streep komt, wint.

Op de piste in Grenchen zijn dat 30 rondjes (van 250 meter).

clock 12:40 12 uur 40. Lotte Kopecky staat klaar aan de balustrade voor deel 1 van het omnium.

clock 08:37 08 uur 37.

clock 08:11 08 uur 11. 3 keer goud op dit EK? Ik durf daarvan te dromen, maar alles moet goedlopen. Te beginnen met een goede scratch in het omnium. Lotte Kopecky. 3 keer goud op dit EK? Ik durf daarvan te dromen, maar alles moet goedlopen. Te beginnen met een goede scratch in het omnium. Lotte Kopecky

clock 08:09 08 uur 09. Omnium met Lotte Kopecky. Lotte Kopecky heeft haar start in Grenchen niet gemist. Ze werd gisteren Europees kampioene op de afvalling. Een feestje zat er wellicht niet echt in, want Kopecky neemt vandaag deel aan het omnium. Deze namiddag rijdt ze de scratch en de temporace, de afvalling en puntenkoers zijn voor het avondblok. Kijk vanaf 18 u naar Canvas (en vanaf 20 u naar Ketnet) of met livestream op deze pagina. We volgen ook de prestaties van de Belgen in de individuele achtervolging en van Tuur Dens in de scratch. . Omnium met Lotte Kopecky Lotte Kopecky heeft haar start in Grenchen niet gemist. Ze werd gisteren Europees kampioene op de afvalling. Een feestje zat er wellicht niet echt in, want Kopecky neemt vandaag deel aan het omnium. Deze namiddag rijdt ze de scratch en de temporace, de afvalling en puntenkoers zijn voor het avondblok. Kijk vanaf 18 u naar Canvas (en vanaf 20 u naar Ketnet) of met livestream op deze pagina. We volgen ook de prestaties van de Belgen in de individuele achtervolging en van Tuur Dens in de scratch.