EK PISTE LIVE: Lotte Kopecky begint meerkamp met 11e plaats, Belgisch record Noah Vandenbranden

temporace? Lotte Kopecky maakt zich stilaan op voor het tweede onderdeel van het omnium: de temporace. Daarin sprinten de deelnemers om de 5 rondes. De winnaar krijgt 1 punt. Interessanter: wie een ronde pakt, krijgt 20 punten. Klimt Kopecky op die manier op? Na de scratch staat ze 11e.

Daarin sprinten de deelnemers om de 5 rondes. De winnaar krijgt 1 punt.

Interessanter: wie een ronde pakt, krijgt 20 punten.

Klimt Kopecky op die manier op? Na de scratch staat ze 11e.

Noah Vandenbranden 8e. Het is een 8e plaats geworden voor Noah Vandenbranden (20) in de individuele achtervolging. Brem Deman (20) eindigt op de 16e plaats.

clock 15:00 15 uur . Noah Vandenbranden rijdt Belgisch record individuele achtervolging: 4'12"112.

clock 14:55 14 uur 55. Game over voor Noah Vandenbranden. Ook de Italiaan Milan en de Duitser Buck-Gramcko leggen de achtervolging sneller af. In de tussenstand zakt Vandenbranden naar plaats 6. Nog één duo en dan kent u de eindklassering van de Flanders-Baloise-renner.

In de tussenstand zakt Vandenbranden naar plaats 6. Nog één duo en dan kent u de eindklassering van de Flanders-Baloise-renner.

Vandenbranden voorlopig 4e. De Brit Tanfield (4'10"317) en de Italiaan Moro (4'12"023) gaan net iets harder dan Vandenbranden (4'12"112). Ze verwijzen de jonge Belg naar de 4e plaats. Het wordt krap voor Vandenbranden. Enkel de top 4 rijdt vanavond de finales. Nog 2 duo's.

Het wordt krap voor Vandenbranden. Enkel de top 4 rijdt vanavond de finales.

Nog 2 duo's.

clock 14:46 14 uur 46. Nog 3 duo's: Noah Vandenbranden houdt voorlopig stand met de tweede chrono.

Bigham met verschroeiende chrono. De Britse topper en voormalig werelduurrecordhouder Daniel Bigham haalt verschroeiend uit in de individuele achtervolging. Hij legt de 4 km af in 4'02"775. Daarmee blijft hij nauwelijks 3 seconden boven het wereldrecord. Bigham leidt nu, Vandenbranden is tweede op 9 seconden. Volstaat dat om mee te mogen koersen voor de medailles? Nog 4 duo's.

Bigham leidt nu, Vandenbranden is tweede op 9 seconden.

Volstaat dat om mee te mogen koersen voor de medailles? Nog 4 duo's.

Belgisch record Noah Vandenbranden! Noah Vandenbranden heeft nog maar eens zijn tanden gezet in het Belgisch record op de achtervolging. Zijn nieuwe toptijd: 4'12"112. Na 14 deelnemers staat hij aan de leiding.

Na 14 deelnemers staat hij aan de leiding.

clock 14:08 14 uur 08. Deman voorlopig 2e. Brem Deman heeft een prima achtervolging gereden. De voormalige judoka vloerde niet alleen zijn Litouwse tegenstander, met 4'18"242 staat hij momenteel tweede in de tussenstand.

clock 13:50 13 uur 50. België - Litouwen en België - Nederland. Brem Deman komt als eerste in actie. In de 3e race gaat hij in duel met de 18-jarige Litouwer Rokas Adomaitis. Noah Vandenbranden mag zich in de 7e race opmaken voor een derby. Hij neemt het op tegen de 33-jarige Nederlander Brian Megens.

Noah Vandenbranden mag zich in de 7e race opmaken voor een derby. Hij neemt het op tegen de 33-jarige Nederlander Brian Megens.

clock 13:38 13 uur 38. Noah Vandenbranden was gisteren de sterkhouder in de ploegenachtervolging. Hoe doet hij het individueel?

clock 13:30 13 uur 30. individuele achtervolging? Zo meteen rijden twintigers Brem Deman en Belgisch recordhouder Noah Vandenbranden (4'13"254) de kwalificaties van de individuele achtervolging. De individuele achtervolging in een notendop: - twee renners gaan een duel aan tegen de klok - de ene begint bij de startstreep, de andere aan de overkant - als je je concurrent inhaalt, heb je gewonnen - lukt dat niet, dan telt de eindtijd - een wedstrijd is 4 km lang Op het EK doen 24 renners mee. De top 4 rijdt om de medailles.

De individuele achtervolging in een notendop: - twee renners gaan een duel aan tegen de klok - de ene begint bij de startstreep, de andere aan de overkant - als je je concurrent inhaalt, heb je gewonnen - lukt dat niet, dan telt de eindtijd - een wedstrijd is 4 km lang

Op het EK doen 24 renners mee. De top 4 rijdt om de medailles.

clock 13:00 13 uur . De ontknoping van de scratch (omnium).

omnium: Lotte Kopecky 11e na scratch. In het openingsnummer van het omnium moet Lotte Kopecky vrede nemen met een plaats in het pak. Ze finisht als 11e in de scratch, goed voor 20 punten. Op zo'n 5 rondes van het einde kwam Kopecky op kop. Te vroeg, want ze werd overspoeld. Corrigeren lukte niet meer. Meervoudig Europees en wereldkampioene Katie Archibald (GBr) won de scratch met overmacht. Maike van der Duin (Ned) werd 2e, Daria Pikulik (Pol) 3e. Rond 15 uur rijden de vrouwen de temporace, het tweede onderdeel van de wielermeerkamp.

Op zo'n 5 rondes van het einde kwam Kopecky op kop. Te vroeg, want ze werd overspoeld. Corrigeren lukte niet meer.

Meervoudig Europees en wereldkampioene Katie Archibald (GBr) won de scratch met overmacht. Maike van der Duin (Ned) werd 2e, Daria Pikulik (Pol) 3e.

Rond 15 uur rijden de vrouwen de temporace, het tweede onderdeel van de wielermeerkamp.

clock 12:47 12 uur 47. We zijn halfweg de scratch. Lotte Kopecky heeft zich nog niet moeten inspannen. Alles verloopt naar wens voor de Belgische kampioene.

clock 12:41 12 uur 41. scratch? Lotte Kopecky snijdt haar tweede EK-dag aan met de scratch, het eerste nummer in het omnium. De scratch in een notendop: de renster die na 7,5 kilometer als eerste over de streep komt, wint. Op de piste in Grenchen zijn dat 30 rondjes (van 250 meter).

De scratch in een notendop: de renster die na 7,5 kilometer als eerste over de streep komt, wint.

Op de piste in Grenchen zijn dat 30 rondjes (van 250 meter).

clock 12:40 12 uur 40. Lotte Kopecky staat klaar aan de balustrade voor deel 1 van het omnium.

clock 08:11 08 uur 11. 3 keer goud op dit EK? Ik durf daarvan te dromen, maar alles moet goedlopen. Te beginnen met een goede scratch in het omnium. Lotte Kopecky.