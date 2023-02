EK baanwielrennen: nieuwe medaille voor Lotte Kopecky in het omnium?

clock 08:09

08 uur 09. Omnium met Lotte Kopecky. Lotte Kopecky heeft haar start in Grenchen niet gemist. Ze werd gisteren Europees kampioene op de afvalling. Een feestje zat er wellicht niet echt in, want Kopecky neemt vandaag deel aan het omnium. Deze namiddag rijdt ze de scratch en de temporace, de afvalling en puntenkoers zijn voor het avondblok. Kijk vanaf 18 u naar Canvas (en vanaf 20 u naar Ketnet) of met livestream op deze pagina. We volgen ook de prestaties van de Belgen in de individuele achtervolging en van Tuur Dens in de scratch. .