EK baanwielrennen: Degrendele naar 1/8e finales, vanavond Kopecky in de afvalling

clock 13:37 13 uur 37. Nicolaes bereikt 1/8e finales niet. In de sprint is Julie Nicolaes uitgeschakeld in de 1/16e finales. Onze landgenote moest duelleren met de Oekraïense Alla Biletska, die ruim 6 tiende van een seconde sneller was dan Nicolaes. Dat betekent dat Nicky Degrendele om 14.15 uur de enige Belgische is in de 1/8e finales van de sprint.



Dat betekent dat Nicky Degrendele om 14.15 uur de enige Belgische is in de 1/8e finales van de sprint.

clock 13:14 13 uur 14. Snelste kilometer ooit (op zeeniveau). De Nederlander Jeffrey Hoogland heeft voor een eerste hoogtepunt gezorgd vandaag. In de kwalificaties op de kilometer raasde hij naar een kanontijd van 57"813. Dat is de snelste kilometer ooit op zeeniveau. Hoogland is zevenvoudig wereldkampioen op de piste en mag vanavond om 20 uur een gooi doen naar de Europese titel.



Dat is de snelste kilometer ooit op zeeniveau. Hoogland is zevenvoudig wereldkampioen op de piste en mag vanavond om 20 uur een gooi doen naar de Europese titel.

clock 12:46 12 uur 46. Sprint: de kwalificaties met Nicky Degrendele. Sprint: de kwalificaties met Nicky Degrendele

clock 12:43 12 uur 43. Sprint: de kwalificaties met Julie Nicolaes. Sprint: de kwalificaties met Julie Nicolaes

clock 12:25 12 uur 25. Eerste Belgen in actie. Nicky Degrendele en Julie Nicolaes zijn al in actie gekomen tijdens de kwalificaties van de sprint. Degrendele klokte af in 10"832, de 8e tijd van de 21 deelneemsters. Ze stoot rechtstreeks door naar de 1/8e finales (rond 14.15 u) Nicolaes werd 19e in 11"352. Zij moet om 13 u aan de bak in de 1/16e finales.

clock 09:15 09 uur 15. Lotte Kopecky komt in actie in de afvallingskoers (donderdag), het omnium (vrijdag) en de ploegkoers (zondag). In de puntenkoers verdedigt ze haar Europese titel niet.

clock 09:15 09 uur 15. Ik heb wel het gevoel dat ik een goeie winter heb gemaakt. Dat ik conditioneel sta waar ik wil staan. Afwachten nu wat dat op het EK zal zeggen. De eerste echte competitie van het seizoen en de eerste keer dat ik de internationale concurrentie zie sinds het WK, dat zorgt een beetje voor een vraagteken. Lotte Kopecky.