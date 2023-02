Dag 2 van het EK baanwielrennen: afvalling met Lotte Kopecky, puntenkoers met Robbe Ghys

Lotte Kopecky komt in actie in de afvallingskoers (donderdag), het omnium (vrijdag) en de ploegkoers (zondag). In de puntenkoers verdedigt ze haar Europese titel niet.

09 uur 10. Welke Belgen komen in actie? Op het middaguur trappen we deze tweede EK-dag af met de kwalificaties in de sprint. Nicky Degrendele en Julie Nicolaes proberen zich door de nodige voorrondes te worstelen. Het Belgische viertal van de ploegenachtervolging mag ook van jetje geven en de avondsessie wordt vanuit Belgisch standpunt gedomineerd door Robbe Ghys en Lotte Kopecky. Ghys vervangt een licht zieke Fabio Van den Bossche in de puntenkoers (18.15 u), wereldkampioene Kopecky rijdt de afvalling (19.22 u) als eerste onderdeel op dit EK. .