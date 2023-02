Craig Breen leider in Zweedse sneeuw, Neuville zesde: "Het was een uitdagende dag"

clock 21:13

21 uur 13. Neuville: "Het was een uitdagende dag". Met een hoestje verscheen Neuville in de mediazone. In vergelijking met de voorbije dagen verging het de van griep herstellende Belg toch een pak beter. "Het was een uitdagende dag", vatte Neuville de tweede wedstrijddag samen. "We wisten dat de omstandigheden voor de eerste rijders op de baan niet al te best zouden zijn, maar je hoopt toch altijd op een goede prestatie." "Jammer genoeg verloren we vrijdagochtend een deel van onze bumper en deze namiddag zelfs onze volledige voorste bumper. De balans van de wagen was daarom zeer verstoord, waardoor we toch wat in het nadeel waren. "We hebben nog geprobeerd om er het beste van te maken. In vergelijking met vrijdagvoormiddag is de kloof met Rovanperä verkleind tot 5"7. We hadden het graag anders gezien, maar door de ontbrekende aerodynamische onderdelen was dat helaas niet mogelijk." Op zaterdag worden er nog zes klassementsritten gereden, op zondag nog eens drie. "Morgen hebben we een iets betere startpositie in vergelijking met vandaag. Maar de snelle jongens zitten nog steeds achter ons. Onze wagen werkt beter wanneer het wegdek schoongeveegd is. Dus morgen zou het iets beter moeten gaan." .