Varane (29) neemt afscheid als international: "Tijd dat nieuwe generatie overneemt"

Na doelman Hugo Lloris zet ook Raphaël Varane een punt achter zijn carrière als international. "Ons mooie land een decennium lang vertegenwoordigen is een van de grootste eren geweest uit mijn leven", schrijft hij op Instagram.

"Elke keer dat ik die speciale blauwe trui droeg, voelde ik een immense trots. De plicht om alles te geven, met mijn hart te spelen en elke keer dat we het veld opgingen te winnen."

"Ik denk er al een paar maanden over na en heb besloten dat het voor mij het juiste moment is om te stoppen met internationaal voetbal."

"Als kind herinner ik me dat ik "France 98" volgde, het team dat ons onbeschrijfelijke emoties liet beleven. Ik droomde ervan te doen wat onze helden deden en 20 jaar later had ik een van de mooiste ervaringen van mijn leven, een die me echt trots maakte."

"We hebben de Wereldbeker mee naar huis genomen! Ik zal het nooit vergeten. Ik voel nog steeds elke emotie die ik voelde op die dag, 15 juli 2018. Het was een van de mooiste en meest gedenkwaardige momenten van mijn leven."

"Ik zal die momenten zeker missen, maar de tijd is gekomen dat de nieuwe generatie het overneemt. We hebben een groep getalenteerde jonge spelers die klaar zijn om het over te nemen."