Geen minuut bij Club Brugge, nu recordtransfer van Celtic én Rode Duivel: de pijlsnelle opmars van Arne Engels

Andere lucht doet soms wonderen. Arne Engels speelde al sinds zijn 12e voor Club Brugge, maar wachtte tevergeefs op een echte kans. Anderhalf jaar nadat Augsburg hem in de Bundesliga voor de leeuwen gooide, is de middenvelder de recordtransfer van Celtic én Rode Duivel.

In tegenstelling tot bij ploegmaats Cisse Sandra, Lynnt Audoor en Jorne Spileers kwam dat er niet.

Nadien zou de middenvelder zich ook onderscheiden in de Youth League, met onder meer een doelpunt tegen PSG. En in 1B groeit hij uit tot één van de steunpilaren van trainer Nicky Hayen.

Het is de zomer van 2020 wanneer een flink opgeschoten tiener zijn neus aan het venster steekt bij Club Brugge. De 16-jarige Arne Engels mag in een oefenmatch tegen SK Deinze zijn eerste minuten voor het eerste elftal van blauw-zwart maken.

Misschien was het een geluk bij een ongeluk, want Club duwde Arne Engels - sowieso einde contract - zo onbewust richting een nieuwe uitdaging.

Uitgerekend Fabrizio Romano pakte uit met de primeur dat de talentvolle middenvelder tot 2027 bij het Duitse Augsburg tekende.

Voor de 13,8 miljoen volgers van de Italiaanse transfergoeroe was Engels een grote onbekende, maar de Bundesliga-club wist wél heel goed wat voor speler ze binnenhaalden. En dat voor amper 100.000 euro.

"Augsburg had ongeveer 15 matchen van mij bekeken en geanalyseerd", deed Engels kort na de overstap zijn verhaal. "Het was één van de redenen waarom de club er voor mij bovenuit stak, ondanks de interesse van enkele andere ploegen. Al was de voornaamste dat ik vast bij de eerste ploeg mocht meetrainen - een cruciale stap voor mijn ontwikkeling."