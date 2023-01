Racing Genk vreest nog vertrek van topschutter Paul Onuachu: "Maar gaan onszelf niet in voet schieten"

"Hij trainde complexloos en scherp", zag trainer Wouter Vrancken. "Hij is gemotiveerd om er morgen iets van te maken. Al ben ik natuurlijk niet naïef: ik weet dat er in de laatste uren van de transfermarkt nog iets kan gebeuren."

Het is afwachten of Southampton straks met een niet te weigeren aanbieding over de brug komt. Vanochtend trainde Onuachu alvast gewoon mee bij Genk, dat morgen een inhaalmatch tegen Eupen afwerkt.

Vrancken maakt zich wel sterk dat Genk zijn doelpuntenmachine niet zomaar zal laten gaan. "We gaan onszelf niet in de voet schieten", klinkt het. "Paul kan enkel maar vertrekken als we een fatsoenlijke vervanger hebben."

De coach van de leider beweert dat er noodscenario's klaarliggen. "Dimitri (De Condé, red.) en Dirk (Schoofs, red.) doen hun werk heel goed. Het is niet zo dat we op het laatste moment nog zouden moeten bladeren om een spits te vinden. Maar als het door de tijdsdruk niet meer kan, zal er geen transfer van Paul meer gebeuren."

In dat geval maakt Vrancken zich geen zorgen over een motivatieprobleem bij zijn spits. "Ik ben tevreden met hoe Paul in dit dossier staat. Het is een crème van een kerel. En iemand die 16 goals maakt, zien we natuurlijk niet graag vertrekken."

Wordt vervolgd.