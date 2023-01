Racing Genk verliest Paul Onuachu: competitieleider vindt akkoord met Southampton

Met Onuachu verliest Genk een garantie op goals. In 134 wedstrijden voor de club was de Nigeriaan goed voor 85 doelpunten. Dat leverde hem vorig jaar de Gouden Schoen op.

Trainer Wouter Vrancken voelde het deze voormiddag al een beetje aankomen. "Ik ben natuurlijk niet naïef: ik weet dat er in de laatste uren nog iets kan gebeuren."

Volgens Engelse bronnen betaalt Southampton minstens 18 miljoen euro, plus bonussen.

Leider Racing Genk ziet topschutter Paul Onuachu naar de Premier League trekken. Hekkensluiter Southampton trekt met de deadline in zicht de portemonnee open en voldoet (eindelijk) aan de hoge vraagprijs die Genk steeds op het hoofd van Onuachu kleefde.

Dan toch vuurwerk op de slotdag van de wintermercato in de Belgische competitie.

Vrancken benadrukte wel dat Genk de doelpuntenmachine niet zomaar zal laten gaan. Met Mbwana Samatta heeft het nog maar één echte volwaardige diepe spits rondlopen - een enorm risico met het oog op de titelstrijd.

"We gaan onszelf niet in de voet schieten", klonk het bij Vrancken. "Paul kan enkel maar vertrekken als we een fatsoenlijke vervanger hebben."



De coach van de leider verzekerde dat er noodscenario's klaarliggen. "Dimitri (De Condé, red.) en Dirk (Schoofs, red.) doen hun werk heel goed. Het is niet zo dat we op het laatste moment nog zouden moeten bladeren om een spits te vinden."

Onuachu wordt de op één na duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van Racing Genk. Alleen Sander Berge (voor 23 miljoen naar Sheffield) leverde nog meer op.