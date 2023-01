Laptoptrainer Domenico Tedesco (37) wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels

Enkele dagen later staat in Keulen een oefenmatch tegen Duitsland op het programma.

Vrijdag 24 maart wordt zijn eerste grote afspraak. Dan voetballen de Rode Duivels in en tegen Zweden in de voorrondes van het EK.

Helemaal rond is de deal nog niet. Eerst moet de 37-jarige coach een akkoord vinden met zijn vorige club RB Leipzig. Die betaalt hem nog uit na zijn ontslag in september.

Laptoptrainer

Tedesco was toen al aan de slag. In 2008 begon hij op zijn 22e als assistent-coach bij Stuttgart. Daarna coachte hij de U17 van de club, om in 2015 de overstap te maken naar de jeugd van Hoffenheim, waar ook Nagelsmann werkte.

Domenico Tedesco is zeker niet de bekendste trainer, toch niet in ons land. De 37-jarige coach is geboren in Italië en opgegroeid in Duitsland. Hij koos al snel voor het trainersvak.

Schalke 04 en Spartak Moskou

Bij de Königsblauen zong Tedesco het anderhalf seizoen uit. Een 0-7-nederlaag in de Champions League tegen Manchester City deed hem de das om in Gelsenkirchen.

Duitse beker met RB Leipzig

Daarna kwam Spartak Moskou aankloppen. Tedesco tekende voor anderhalf jaar, maar na een jaar verliet hij Rusland in volle coronacrisis.

In december 2021 nam Tedesco het roer over bij de Duitse topclub RB Leipzig. Hij leidde het team naar de 4e plaats in de Bundesliga, de halve finales in de Europa League én winst in de Duitse beker.

Zijn tweede seizoen in Leipzig eindigde al in september. Tegenvallende resultaten in Duitsland en in de Champions League betekenden het einde voor hem bij het vlaggenschip van Red Bull.

Over twee maanden staat Tedesco voor zijn vuurdoop bij de Rode Duivels.