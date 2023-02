WB shorttrack in Dresden: Hanne en Stijn Desmet naar halve finales 1.500m

clock 20:23

20 uur 23. Individueel kwalificeerden Hanne en Stijn Desmet, Warre Van Damme en Vanhooren zich voor de halve finales van op de 1.500 meter. Hanne Desmet start op de tweede dag ook in de kwartfinale van de 1.000 meter, Stijn op die van de 500 meter. Den Dulk, Pétré en Vanhooren overleefden de voorrondes van de 500 meter, maar sneuvelden in de series. Op de 1.000 meter was Van Damme hetzelfde lot beschoren. .