WB shorttrack in Dresden: Gemengde aflossingsploeg grijpt voor het eerst naast de medailles

clock 12:46

12 uur 46. Gemengde aflossingsploeg verrassend naar B-finale. Voor het eerst dit seizoen keert de gemengde aflossingsploeg van de Belgische shorttrackers zonder prijs terug van een wereldbekerwedstrijd. Tijdens de wedstrijden in het Duitse Dresden is het Belgische kwartet verwezen naar de B-finale. Het viertal (bestaande uit Tineke den Dulk, Hanne en Stijn Desmet en Ward Pétré) eindigde zaterdag in de halve eindstrijd over 2.000 meter als vierde. In een snelle race kwam de equipe van bondscoach Ingmar van Riel, die voordien wel zijn kwartfinalerace had gewonnen, er niet aan te pas. Even lag België in derde positie, maar alleen de eerste twee landen plaatsten zich voor de A-finale. De overwinning in de halve finale van België ging naar Nederland, voor Canada en China. De winnende tijd was 2.37.891. Het Belgische kwartet noteerde 2.38.407. .