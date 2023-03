Six Nations rugby: zwaarste thuisnederlaag ooit voor Engeland, Ierland ruikt eindzege

clock 18:08 Het begin van het einde voor Schotland, Ierland liep hierna alleen maar uit, tot 7-22. 18 uur 08. Het begin van het einde voor Schotland, Ierland liep hierna alleen maar uit, tot 7-22.

Zwaarste thuisnederlaag ooit voor Engeland. De Fransen hebben Engeland in het eigen Twickenham een historisch pakje slaag gegeven: 10-53. De Engelsen verloor slechts 2 keer met zwaardere cijfers en nooit eerder zo zwaar in eigen huis. Thomas Ramos werd verkozen tot Speler van de Match. Met zijn 6 "conversions" is hij met nog grotere voorsprong topschutter in deze Six Nations. Als Frankrijk voor het 2e jaar op een rij de competitie wil winnen, is er wel nog wat werk aan de winkel. Ierland blijft in poleposition, al wacht hen morgen nog een zware uitmatch in Schotland.



Thomas Ramos werd verkozen tot Speler van de Match. Met zijn 6 "conversions" is hij met nog grotere voorsprong topschutter in deze Six Nations.

Als Frankrijk voor het 2e jaar op een rij de competitie wil winnen, is er wel nog wat werk aan de winkel. Ierland blijft in poleposition, al wacht hen morgen nog een zware uitmatch in Schotland.

Deze defensieve inschattingsfout luidde een moeilijke match in voor Italië tegen Wales. Eindstand: 17-29.

Engeland wint voor het eerst sinds 2017 in Wales. Engeland heeft een deugddoende zege geboekt in Cardiff, de hoofdstad van Wales. De Engelsen stonden het grootste deel van de wedstrijd aan de leiding, maar waren pas zeker van de zege na een derde try vijf minuten voor het einde van Ollie Lawrence. De kloof met Ierland, dat zaterdag won van Italië, blijft vijf punten. Engeland komt voorlopig wel op gelijke hoogte in de stand met Schotland.

Engeland overpowert Italië. De Engelse rugbyspelers hebben zich geen tweede keer laten verrassen. Na de nederlaag op speeldag 1 tegen Schotland (23-29) wonnen ze in Londen met 31-14 van Italië. Engeland kwam op voorsprong met energiek en krachtig rugby. In de tweede helft reageerde Italië, maar rijzende ster Henry Arundell riep de bezoekers op tijd een halt toe. Na 2 speeldagen staat Engeland derde in de stand, Italië is vijfde.

Engeland kwam op voorsprong met energiek en krachtig rugby. In de tweede helft reageerde Italië, maar rijzende ster Henry Arundell riep de bezoekers op tijd een halt toe.

Na 2 speeldagen staat Engeland derde in de stand, Italië is vijfde.

clock 19:24 19 uur 24. De Engelse rugbyspeler Henry Arundell met een try.

Schotland wint ruim van Wales. Ook Schotland is prima aan het toernooi begonnen. Na een zege tegen Engeland (29-23) won het vanavond met ruime cijfers van Wales: 35-7. Na 13-7 bij de rust wees flyhalf Finn Russell zijn team de weg naar de grootste overwinning tegen de Welshmen. Op de volgende speeldag speelt Schotland in Parijs tegen titelverdediger Frankrijk.

Na 13-7 bij de rust wees flyhalf Finn Russell zijn team de weg naar de grootste overwinning tegen de Welshmen.

Op de volgende speeldag speelt Schotland in Parijs tegen titelverdediger Frankrijk.

Ierland is winnaar na bijzonder leuke wedstrijd tegen Frankrijk. In Dublin heeft de nummer 1 van de wereld aan het langste eind getrokken in een hoogstaand duel. Ierland klopte Frankrijk met 32-19 en werpt zich op als favoriet voor de eindzege. Vooral in de eerste helft was het niveau bijzonder hoog. Na de rust was het tempo iets lager.

Frankrijk komt goed weg. Frankrijk is aan een drama ontsnapt in het Zeslandentoernooi. Dankzij een late try kon de titelverdediger toch winnen van Italië: 24-29. Pas in de slotfase kon Matthieu Jalibert een achterstand ombuigen in een voorsprong. Zaterdag staat de topper Ierland-Frankrijk op het programma.

