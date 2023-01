LIVE Deadline Day België: Standard vindt oplossing voor Amallah, OHL heeft nieuwe spits beet

clock 17:36 Standard heeft een oplossing gevonden voor Selim Amallah. De middenvelder trekt naar het Spaanse Valladolid. 17 uur 36. Standard heeft een oplossing gevonden voor Selim Amallah. De middenvelder trekt naar het Spaanse Valladolid.

OH Leuven heeft een nieuwe spits. De Ghanees Nathan Opoku (21) wordt uitgeleend door moederclub Leicester City.

Schalke 04 haalt opnieuw versterking in België: Balanta op huurbasis weg bij Club. Eder Balanta wordt door Club Brugge uitgeleend aan Schalke 04, dat eerder ook al Frey wegplukte bij Antwerp. De Colombiaans International van Club Brugge speelde in totaal 112 wedstrijden voor Blauw-Zwart. Hij werd 3 keer kampioen en won 1 Supercup. De ploeg uit het Ruhrgebied staat op dit moment laatste in de Bundesliga.

Er komen bij ons geen nieuwe spelers meer bij. De transfer van Vanzeir (naar New York RB, red) is nog niet officieel, maar er is een akkoord op alle vlakken. Union-CEO Philippe Bormans.

Anderlecht zoekt offensieve versterking. Een week geleden zag Anderlecht ook Fabio Silva, die andere huurling in de aanval, ook al weggaan. De Portugees zag het niet meer zitten in Brussel en wordt door Wolverhampton ondertussen uitgeleend aan PSV. De offensieve spoeling bij Anderlecht is zo maar dun. De Deen Anders Dreyer is wel een beloftevolle aanwinst, maar er mag vandaag nog iets bijkomen.



Officieel: Anderlecht stopt huur Esposito, die nu bij Bari belandt. Sinds november was hij al het land uit, maar Anderlecht maakte vanochtend officieel bekend dat de huur van Sebastiano Esposito van Inter afgelopen is."Anderlecht en Inter hebben een akkoord bereikt over de stopzetting van de huurdeal. De Italiaanse spits zal het seizoen op huurbasis afwerken bij Bari in de Serie B." Esposito kwam in de zomer naar Brussel, in het begin als basisspeler, maar hij verdween snel naar het achterplan. Een gebrek aan vertrouwen speelde hem parten. Uiteindelijk speelde hij toch nog 21 duels voor paars-wit: 14 in de JPL, 4 in de Europa League-voorronde en 3 in de Conference League. Hij scoorde 2 keer.



RWDM laat gehuurde spits Plange terugkeren naar Crystal Palace. RWDM, de koploper in de Challenger Pro League, laat de Britse aanvaller Luke Plange terugkeren naar Crystal Palace, dat hem aan de Brusselse club verhuurde. De 20-jarige begon het seizoen in de Premier League, maar kwam niet tot spelen tegen Arsenal en Liverpool. In augustus belandde hij bij RWDM. Daar maakte hij bij zijn debuut meteen de winnende treffer op Deinze (1-2).



De 20-jarige begon het seizoen in de Premier League, maar kwam niet tot spelen tegen Arsenal en Liverpool. In augustus belandde hij bij RWDM. Daar maakte hij bij zijn debuut meteen de winnende treffer op Deinze (1-2).



In de gewonnen topper tegen Beerschot op speeldag 8 (2-0) opende de centrumspits de score. Aanvankelijk stond hij altijd in de basis, maar geleidelijk aan verdween hij van het voorplan en werd hij invaller. In december tegen Virton deed hij 8 minuten mee, 10 dagen geleden tegen Deinze 3.