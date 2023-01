LIVE Deadline Day België: Mandela Keita naar Antwerp, Anderlecht verlost van Hoedt

clock 22:37 22 uur 37.

clock 22:02 22 uur 02. Jupiler Pro League Racing Genk ziet supertalent Mika Godts (17) naar Ajax vertrekken

clock 21:46 21 uur 46. Mandela Keita naar Antwerp. Antwerp heeft op de valreep toch nog toegeslagen: middenvelder Mandela Keita wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, met optie op een definitieve overname. Het Leuvense jeugdproduct geldt als een groot talent, maar door een voetblessure kwam de 20-jarige Belgische jeugdinternational dit seizoen niet zo vaak aan spelen toe bij OH Leuven. . Mandela Keita naar Antwerp Antwerp heeft op de valreep toch nog toegeslagen: middenvelder Mandela Keita wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, met optie op een definitieve overname.



Het Leuvense jeugdproduct geldt als een groot talent, maar door een voetblessure kwam de 20-jarige Belgische jeugdinternational dit seizoen niet zo vaak aan spelen toe bij OH Leuven.

clock 21:46 21 uur 46.

clock 21:35 Ook uitgaand verkeer bij Charleroi. Loïc Bessile wordt verhuurd aan Eupen tot het einde van het seizoen. 21 uur 35. Ook uitgaand verkeer bij Charleroi. Loïc Bessile wordt verhuurd aan Eupen tot het einde van het seizoen.

clock 21:00 21 uur .

clock 20:55 Na Vakoun Bayo (huur) heeft Charleroi met de Serviër Nikola Stulic nog een tweede spits aangetrokken in het slot van deze transferperiode. De 31-jarige Stulic scoorde dit seizoen 10 keer voor Radnicki Nis en debuteerde onlangs ook voor de nationale ploeg. 20 uur 55. Na Vakoun Bayo (huur) heeft Charleroi met de Serviër Nikola Stulic nog een tweede spits aangetrokken in het slot van deze transferperiode. De 31-jarige Stulic scoorde dit seizoen 10 keer voor Radnicki Nis en debuteerde onlangs ook voor de nationale ploeg.

clock 19:58 Anderlecht is eindelijk af van Wesley Hoedt. De verdediger zet zijn carrière verder bij het Engelse Watford, dat vierde staat in de Championship. Hoedt was al sinds november persona non grata bij paars-wit. De Nederlander speelde uiteindelijk 73 wedstrijden voor RSCA. . 19 uur 58. Anderlecht is eindelijk af van Wesley Hoedt. De verdediger zet zijn carrière verder bij het Engelse Watford, dat vierde staat in de Championship. Hoedt was al sinds november persona non grata bij paars-wit. De Nederlander speelde uiteindelijk 73 wedstrijden voor RSCA.

clock 18:56 De zoon van de gelijknamige Sergio Conceiçao begon als basisspeler aan zijn carrière in België, maar de laatste weken was hij steevast slechts invaller. 18 uur 56. De zoon van de gelijknamige Sergio Conceiçao begon als basisspeler aan zijn carrière in België, maar de laatste weken was hij steevast slechts invaller.

clock 18:12 18 uur 12. Raskin naar Rangers. Ook Nicolas Raskin verlaat Standard. De 21-jarige middenvelder tekent "een langdurig contract" bij de Schotse traditieclub Rangers. Raskin komt uit Luik en speelde bijna 100 matchen voor het A-team van Standard. Daarin was de Belgische belofte-international goed voor 5 goals en 13 assists. "Ik kijk ernaar uit te spelen op Ibrox", zegt Raskin op de website van Rangers. "Ik vond het erg opwindend te horen over de interesse van Rangers want het is een grote club. Hopelijk maak ik snel mijn debuut." Rangers staat na 23 speeldagen tweede in de Schotse topklasse, op 9 punten van eeuwige rivaal Celtic. . Raskin naar Rangers Ook Nicolas Raskin verlaat Standard. De 21-jarige middenvelder tekent "een langdurig contract" bij de Schotse traditieclub Rangers.



Raskin komt uit Luik en speelde bijna 100 matchen voor het A-team van Standard. Daarin was de Belgische belofte-international goed voor 5 goals en 13 assists.

"Ik kijk ernaar uit te spelen op Ibrox", zegt Raskin op de website van Rangers. "Ik vond het erg opwindend te horen over de interesse van Rangers want het is een grote club. Hopelijk maak ik snel mijn debuut."



Rangers staat na 23 speeldagen tweede in de Schotse topklasse, op 9 punten van eeuwige rivaal Celtic.



clock 18:11 18 uur 11.

clock 17:36 Standard heeft een oplossing gevonden voor Selim Amallah. De middenvelder trekt naar het Spaanse Valladolid. 17 uur 36. Standard heeft een oplossing gevonden voor Selim Amallah. De middenvelder trekt naar het Spaanse Valladolid.

clock 17:14 17 uur 14. Jupiler Pro League Racing Genk verliest Paul Onuachu: competitieleider vindt akkoord met Southampton

clock 16:29 16 uur 29.

clock 15:31 OH Leuven heeft een nieuwe spits. De Ghanees Nathan Opoku (21) wordt uitgeleend door moederclub Leicester City. 15 uur 31. OH Leuven heeft een nieuwe spits. De Ghanees Nathan Opoku (21) wordt uitgeleend door moederclub Leicester City.

clock 14:47 14 uur 47. Jupiler Pro League Racing Genk verliest Paul Onuachu: competitieleider vindt akkoord met Southampton

clock 13:33 13 uur 33. Schalke 04 haalt opnieuw versterking in België: Balanta op huurbasis weg bij Club. Eder Balanta wordt door Club Brugge uitgeleend aan Schalke 04, dat eerder ook al Frey wegplukte bij Antwerp. De Colombiaans International van Club Brugge speelde in totaal 112 wedstrijden voor Blauw-Zwart. Hij werd 3 keer kampioen en won 1 Supercup. De ploeg uit het Ruhrgebied staat op dit moment laatste in de Bundesliga. . Schalke 04 haalt opnieuw versterking in België: Balanta op huurbasis weg bij Club Eder Balanta wordt door Club Brugge uitgeleend aan Schalke 04, dat eerder ook al Frey wegplukte bij Antwerp. De Colombiaans International van Club Brugge speelde in totaal 112 wedstrijden voor Blauw-Zwart. Hij werd 3 keer kampioen en won 1 Supercup. De ploeg uit het Ruhrgebied staat op dit moment laatste in de Bundesliga.

clock 13:33 13 uur 33.