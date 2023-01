Cadel Evans Great Ocean Road Race is eerste profzege voor jonge Duitser Mayrhofer

Aan het recept van de zevende editie van de enige Australische eendagkoers op World Tourniveau werd niet geraakt. Na een grote lus van 110 km door de staat Victoria moesten in de finale vier lokale rondes met telkens de Challambra Crescent (900 meter aan 8,7%) afgewerkt worden.



Taco Van Der Hoorn wilde de finale niet afwachten en koos voor de vroege vlucht. Daarin kreeg hij Ewen Costiou (Arkéa Samsic) en Jonas Rutsch (EF-EasyPost) met zich mee. Het trio verzamelde een bonus van enkele minuten, maar onder impuls van Team Jayco-Alula en Ineos Grenadiers liep hun voorsprong nooit hoog op.

Op het lokale circuit werden de vluchters gevat door een voorwacht van het peloton dat intussen in stukken uit elkaar lag na de verschillende passages over de Challambra Crescent. Onder meer kersvers Australisch kampioen Luke Plapp trok een paar keer stevig door, maar zonder succes.

Een peloton van nog zo'n 70 renners dook het lokale circuit een laatste keer op. Uiteindelijk was het Dries Devenyns die op de laatste passage van de Challambra Crescent de debatten opende. Sven Erik Bystrom counterde en sloeg een klein gaatje. Mauro Schmid wist nog net aan te pikken en samen doken ze de afdaling in op zo een 9 kilometer van de finish.

Het duo draaide goed rond, maar in de achtervolging zette Team Jayco-Alula, voor snelle man Michael Matthews, samen met Ineos alle zeilen bij. Zo werd het gat nog gedicht.

Van organisatie was daarna nog weinig sprake. In de sprint verraste Marius Mayrhofer het pak, goed voor zijn eerste profzege. Jens Keukekeire was als 34e beste Belg op 18 seconden.