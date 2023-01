Remco Evenepoel na "zelfmoordpoging" bergop: "Hier mag dit, in de Giro niet"

"Schade bleef nog beperkt"

"Ik heb de schade daarna nog beperkt kunnen houden. Van Lopez en co. wisten we op voorhand dat ze zouden vliegen. Die jongens komen van hoogte en dat is een volledig andere voorbereiding. Toch zat er vandaag zeker meer in, het is een les voor misschien een volgende editie."

Eenmaal opgewarmd nam de wereldkampioen de draad weer op. "Het was gewoon geen slimme zet, een beetje dom", blikt hij zelfkritisch terug op zijn aanval. "Ze komen over mij en dan rijden de beste weg."

"Ik voelde me eigenlijk wel goed vandaag, maar misschien was het toch wat overmoedig om daar al te gaan", waarna Evenepoel even naar binnen verdween voor een warme douche.

Op iets meer dan 10km van de top versnelde Evenepoel in zijn gekende stijl, na een dagje vechten tegen de wind. Waarom ging de wereldkampioen van zo ver? "Het was een beetje de bedoeling om de koers open te breken", zei hij in een eerste reactie bij Renaat Schotte.

Ik voelde me eigenlijk wel goed vandaag, maar misschien was het toch wat overmoedig om daar al te gaan.

"Ontgoocheld met mijn keuzes"

De conditie van Evenepoel is nog niet wat ze moet zijn in deze tijd van het jaar. Of toch? "Ik merk wel dat het er nog niet in zit om na mijn inspanning het tempo hoog te houden", is Evenepoel eerlijk.

"Dat is iets waar ik de komende weken ga op trainen. Ik had beter moeten weten en mijn ervaring moeten uitspelen. Ik voelde me gewoon heel goed, maar misschien is het een zelfmoordpoging geweest."

"Op het moment dat ik ging zaten we al op 2.200m hoogte en dat voelde ik meteen. Mijn armen zaten vijf minuten vol van het lactaat. Het ging gewoon even niet meer, maar ik kwam er weer door en reed nadien waardes die ik nodig had om voorin mee te doen. Die aanval heeft mij dus genekt voor een drietal kilometer."

Te veel conclusies wil Evenepoel niet trekken na deze klim. "Ik ben gewoon ontgoocheld met mijn keuzes. In het wiel ging het echt heel vlot en draaide ik heel soepel, maar die aanval had ik misschien beter gehouden voor in de laatste kilometer en niet op 10 kilometer."

"Het is in zo'n koersen dat fouten gemaakt mogen worden, zolang het maar niet in de Giro gebeurt."