Loena Hendrickx veert recht na ontgoocheling: "Eens goed gehuild, maar ben klaar voor vrije kür"

17 uur 34. Lot van de Leading Lady. De status van kunstschaatster Loena Hendrickx is na haar 2e plaats op het WK toch wat veranderd. Op het EK kunstschaatsen werd onze landgenote meteen gebombardeerd tot topfavoriete. "De favorietenrol is toch iets nieuws waar ik mee moet leren omgaan. Ik loop eigenlijk niet graag in de spotlights, maar je wordt ongevraagd in die positie geduwd. Het blijft wat ongewoon voor mij." .

clock 17:30

17 uur 30. "De ontgoocheling was heel groot". Loena Hendrickx verscheen vandaag opnieuw op het ijs om te trainen voor haar vrije kür op het EK kunstschaatsen. "Ik heb een goede oefensessie achter de rug", vertelde ze zelf voor de camera. "Het geeft me weer vertrouwen." Gisteren bleef Hendrickx immers wat teleurgesteld achter na haar 2e plaats op de korte kür. "De ontgoocheling was heel groot. Ik heb de laatste weken nog nooit zo hard getraind en ik had de lat hoog gelegd. Ik heb gisterenavond dan ook eens goed gehuild op mijn kamer. Om zo al mijn emoties uit mijn lichaam te laten." "Mijn mama is hier ook om me te steunen. Het is van de Spelen van 2018 geleden dat ze mee is naar een wedstrijd. Dat is speciaal. We zijn gisteren dan ook allemaal samen iets gaan eten. Dat deed deugd. Ik kan de focus nu ook opnieuw op de vrije kür richten. We gaan er opnieuw vol voor. Let's go ." .