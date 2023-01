Junior Alexander Blockx trakteert zichzelf op finaleplaats op de Australian Open

Het zijn drukke dagen voor Alexander Blockx in Melbourne. Donderdag kwam de jonge Belg liefst 3 keer de baan op: 1x in het enkelspel en 2x in het dubbelspel, telkens met succes.

Maar de vermoeidheid lijkt voorlopig zijn tol nog niet te eisen, want vrijdag was Blockx opnieuw bij de les voor zijn halve finale in het enkelspel. Daarin kreeg de Belg, 3e reekshoofd op de Australian Open, de Chinees Zhou Yi tegenover zich.

Die bleek niet opgewassen tegen onze landgenoot. Na 1 uur en 15 minuten was Blockx er al klaar mee: 6-4 en 6-1. In de finale treft hij zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Learner Tien.

Blockx is de 1e Belgische finalist bij de jongens junioren op het Australian Open. Bij de meisjes deden An-Sophie Mestach, winnares in 2011 en Sofia Costoulas, vorig jaar runner-up, het hem voor.