Thomas Pieters moet leidersplaats afgeven aan Rory McIlroy, die met kloof slotdag aanvat

Met 72 slagen heeft Thomas Pieters zijn slechtste rondje van de week afgeleverd. Dieptepunt was een dubbele bogey op de 13e hole, waar hij gisteren nog een birdie sloeg. Uiteindelijk kwam hij nog binnen in par, maar dat was niet voldoende om zijn leidersplaats te behouden. Die is nu voor Rory McIlroy, de winnaar van 2009 en 2015. De Noord-Ier kwam binnen in 65 slagen, het beste van de dag. Hierdoor heeft hij een voorsprong van 3 slagen op de Engelsen Shinkwin en Bradbury.



Die is nu voor Rory McIlroy, de winnaar van 2009 en 2015. De Noord-Ier kwam binnen in 65 slagen, het beste van de dag. Hierdoor heeft hij een voorsprong van 3 slagen op de Engelsen Shinkwin en Bradbury.

In Dubai heeft met een dag vertraging iedereen zijn tweede ronde kunnen afwerken. Thomas Pieters staat na een rondje van 67 slagen aan de leiding, die hij wel deelt met Richard Bland en de Amerikaanse amateur Michael Thorbjornsen. Na een zwakke start met 3 bogeys sloeg Pieters 7 birdies in zijn laatste 9 holes. Ook Nicolas Colsaerts mag de laatste 2 ronden afwerken, maar met zijn score van -2 doet hij wellicht niet meer mee om de knikkers.



Ook Nicolas Colsaerts mag de laatste 2 ronden afwerken, maar met zijn score van -2 doet hij wellicht niet meer mee om de knikkers.

Thomas Pieters staat na een ronde van 67 slagen op een gedeelde zevende plaats Pieters zag zeven birdies in de cup verdwijnen waartegen hij ook twee bogeys moest incasseren. In de tussenstand telt hij na achttien holes twee slagen meer dan de Engelsman Ian Poulter en de Zweedse amateur Ludvig Aberg. Nicolas Colsaerts had voor zijn eerste ronde 71 slagen nodig. De 40-jarige Brusselaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, moest op zijn derde hole een bogey op zijn scorekaart noteren. Op zijn volgende zes holes putte hij vier birdies weg. Op de tweede parcourshelft liep het nog twee keer fout waarmee hij zijn eerste ronde afsloot op een gedeelde 57e stek. De Noord-Ier Rory McIlroy, tweevoudig winnaar, staat na zes birdies, een eagle en twee bogeys op een gedeelde derde plaats, met een slag meer dan de leiders.

In de tussenstand telt hij na achttien holes twee slagen meer dan de Engelsman Ian Poulter en de Zweedse amateur Ludvig Aberg.

Nicolas Colsaerts had voor zijn eerste ronde 71 slagen nodig. De 40-jarige Brusselaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, moest op zijn derde hole een bogey op zijn scorekaart noteren. Op zijn volgende zes holes putte hij vier birdies weg. Op de tweede parcourshelft liep het nog twee keer fout waarmee hij zijn eerste ronde afsloot op een gedeelde 57e stek.

De Noord-Ier Rory McIlroy, tweevoudig winnaar, staat na zes birdies, een eagle en twee bogeys op een gedeelde derde plaats, met een slag meer dan de leiders.

Ik zal morgen proberen om hetzelfde te doen als vandaag. Ik eindig met hole 7, 8 en 9 en dat zijn moeilijke holes. Als ik 3 keer par heb, dan zal ik heel blij zijn met mijn ronde. Thomas Pieters

De ene week is de andere niet voor Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts. Vorige week waren ze na 2 dagen al klaar in Abu Dhabi, maar in Dubai hebben ze een goeie start gemaakt. Colsaerts kon voor de invallende duisternis 12 holes afwerken en was daarin goed voor 4 birdies en 1 bogey. Met -3 staat hij op een gedeelde achtste plaats, slechts 12 spelers konden hun eerste ronde voltooien. Thomas Pieters deed nog beter dan Colsaerts. Na 15 holes staat hij met -5 aan de leiding. Pieters moest na 3 putts op hole 15 een bogey opschrijven, maar daartegenover stonden birdies op 14, 17, 18, 1, 3 en 4.

Hevige regenval heeft 6 uur vertraging veroorzaakt voor het programma in Dubai. De golfbaan moest hersteld worden voor het toernooi van start kon gaan.