Thomas Detry opent met mooie 19e plaats op PGA Tour in San Diego

clock 07:34

07 uur 34. Goeie start van Detry in San Diego. Met een prima ronde van 68 slagen heeft Thomas Detry zich meteen in de top 20 genesteld op de openingsdag van de Farmers Insurance Open (PGA Tour/8.7 miljoen dollar). Op de Torrey Pines golfbanen in San Diego had Detry op de 1e dag 68 slagen nodig, 4 minder dan de par van de baan. De Belg sloeg woensdag 4 birdies. In de stand telt Detry veel slagen meer dan het leiderstrio. De Amerikanen Sam Ryder en Bren Grant en de Engelsman Aaron Rai kwamen rond in 64 slagen. .