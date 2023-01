LIVESTREAM: Kijk naar korte kür EK kunstschaatsen met Loena Hendrickx (16.34u), Nina Pinzarrone is door

Pinzarrone haalt doel: ze mag naar vrije kür

Onze 16-jarige landgenote Nina Pinzarrone heeft bij haar eerste aantreden op het EK elite een mooie entree gemaakt. Ze kwam als 14e in actie en zette met 61.35 punten haar seizoensbeste neer. Ze kwam daarmee aan de leiding. In totaal doen 30 schaatsters mee, maar de jonge Belgische is dus al zeker van de vrije kür met de top 24 op zaterdag, dat was haar eerste doel. Bij haar eerste deelname maakte ze indruk met haar elegantie en hoogtes bij de sprongen. De dubbele axel ging perfect, net als de triple loop, bij de combinatie van de triple lutz en de triple toeloop was er een kleine hapering. Maar al bij al kan ze terugblikken op een geslaagd debuut.

"Heel blij om te laten zien wat ik kan"

Onze vrouw in Finland sprak met een glunderende tiener: "Ik ben heel blij met wat ik gedaan heb en dat ik ook in de vrije kür kan laten zien wat ik kan."



Wat dacht ze toen de muziek stopte? "Ik was heel blij en opgelucht. Met de zenuwen viel het eigenlijk wel mee. Ik hield mij voor dat het een gewone wedstrijd is. Als ik zou doen, wat ik de andere keren doe, zou het wel lukken. En dat was zo."



"Toen het begon, had ik helemaal geen stress meer. Dan geniet je van de ervaring. Maar ik denk dat iedereen stress heeft en dat dat belangrijk is om te kunnen presteren."



"Ik moest een beetje vechten bij mijn combinatie van drievoudige sprongen, maar ik ben wel blijven staan. Je denkt dan even: "Dat kon beter, maar doe gewoon voort. De rest telt ook nog voor de punten."



Pinzarrone kijkt uit naar zaterdag: "Dan ga ik nog een keer alles geven."





Ook coach Ansje Bocklandt is "trots en blij": "Die drievoudige combinatie was van april geleden dat ze dat nog eens in competitie gedaan heeft. Het was even vechten maar al bij al was het goed. Je moet kunnen vechten in topsport."





"Voor Nina is dit een mooie stap, dat ze na haar blessure nu hier meedoet op dit niveau. We zijn blij."